Productores de la provincia presentan hasta el domingo su oferta en el V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid

Productores de la provincia presentan hasta el domingo una oferta repleta de dulces, vinos, aceite, miel, quesos, embutidos, frutos secos, conservas o turrones en el V Mercado de Navidad de Alimentos de Valladolid, que ha abierto sus puertas esta tarde en el Espacio La Granja.

La inauguración ha corrido a cargo del diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, quien ha destacado la importancia de este encuentro como "apoyo directo" a las empresas del territorio y como escaparate de los sabores "más representativos de la provincia en estas fechas".

El Mercado de Navidad se consolida como una de las citas "destacadas" del calendario prenavideño, en el que se reúnen a establecimientos que ofrecen una amplia variedad de productos locales, entre ellos dulces tradicionales, vinos, aceite, miel, quesos, embutidos, frutos secos, conservas o turrones, todos ellos elaborados por productores del medio rural vallisoletano.

El evento incorpora nuevamente el Salón del Vino, ubicado en el edificio Q-BO, donde se pueden conocer y degustar vinos de las 15 bodegas inscritas en la marca y que están dentro de las Denominaciones de Origen Rueda, Toro, Ribera del Duero, Cigales y de la IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León.

Este espacio ofrece al visitante la posibilidad de disfrutar de catas y degustaciones que ponen en valor la calidad de los vinos de la provincia.

A lo largo de todo el fin de semana, el Mercado de Navidad propone una oferta pensada tanto para el público general como para familias, con actividades y propuestas que invitan a acercarse al Espacio La Granja para "descubrir la diversidad y la calidad de los productos de Alimentos de Valladolid", señala la institución provincial a través de un comunicado.

Dentro de las actividades que se van a desarrollar en el Mercado de Navidad se encuentran varias catas. El Mercado permanecerá abierto hasta el mediodía del domingo, con acceso gratuito para todos los visitantes, siendo el horario del viernes de 17.00 a 20.30 horas. El sábado de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas y el domingo de 11.00 a 15.00 horas.