Profesionales de la gastronomía de once países visitan Palencia para conocer sus productos

PALENCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una misión de profesionales de once países visita estos días la provincia para conocer las empresas y los productos de la firma Alimentos de Palencia. Se trata de una misión inversa organizada en el marco de un convenio con ICEX España Exportación e Inversiones, "un viaje experiencial que facilita el contacto con los productores locales a propietarios, chefs ejecutivos, directores y responsables de restaurantes de Europa, Asia, África y América", tal y como han explicado sus promotores.

Los integrantes de esta misión forman parte del amplio grupo de prescriptores que ICEX España Exportación e Inversiones llevó a San Sebastián Gastronomika 2025, que finalizó ayer, y en el que 'Alimentos de Palencia' ha estado presente con siete productores, degustaciones y la participación de chefs de prestigio como Martín Berasategui.

La misión inversa se desarrolla entre hoy y mañana, y cuenta con la presencia de once propietarios, chefs ejecutivos, directores y responsables de restaurantes de Europa, Asia África y América procedentes Corea del Sur, Chile, Noruega, Islandia, Hungría, Polonia, Francia, Italia, Malta, Países Bajos y Marruecos.

La primera parada de la expedición ha sido en el Palacio Provincial donde los participantes han sido recibidos por la presidenta de la Diputación y han participado en una cata de cuatro productos de 'Alimentos de Palencia': Quesos Cerrato, Quesos Campos Góticos, Delicatessen Mavimar y Miel El Camino. Después, recorrerán cuatro empresas palentinas seleccionadas por su capacidad exportadora y su trayectoria internacional. Estas firmas son Selectos de Castilla, Morcillas de Villada, Cascajares y Merpacífico.

Durante la visita, la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado que esta acción refleja "nuestro compromiso con la internacionalización de la economía provincial" y con la defensa de nuestros productores, que compiten en los mercados más exigentes gracias a la calidad y autenticidad de sus elaboraciones. "Traer a prescriptores internacionales a Palencia es la manera más directa y efectiva de mostrar la fuerza de nuestra marca 'Alimentos de Palencia' y abrir puertas a nuevas oportunidades comerciales en todo el mundo", ha apuntado.

La misión inversa vinculada a Gastronomika 2025 se enmarca en los programas 'Foods and Wines from Spain Academy' y 'Restaurants from Spain' y consolida la cooperación institucional para situar a Palencia como referente de la gastronomía y la calidad agroalimentaria.