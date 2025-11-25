El programa de Apoyo a Familias de la Diputación de Valladolid ofreció atención terapéutica a 187 mujeres en 2024

Un momento de la presentación de las becas. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ofreció atención terapéutica a un total de 187 mujeres víctimas de violencia de género a través del Programa de Apoyo a Familias y en colaboración con los Cetnros de Acción Social (CEAS).

Así lo ha señalado el diputado de Familia e Igualdad y Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, acompañado por la investigadora Ana Rueda Lozano, durante la presentación de las conclusiones de la Beca de Investigación en Igualdad de Oportunidades, "un proyecto orientado a generar conocimiento especializado sobre las realidades del medio rural de la provincia y a fortalecer las estrategias institucionales en igualdad de oportunidades y contra la violencia de género", detalla la institución provincial a través de un comunicado.

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia de Género y dentro del VII Plan de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género de la Diputación de Valladolid, la investigadora Ana Rueda ha desarrollado los resultados obtenidos en Análisis del Impacto de la Violencia de Género en la Provincia de Valladolid.

Durante el acto, Alfonso Romo ha subrayado que la lucha contra la violencia de género constituye "una prioridad transversal para la Diputación de Valladolid".

La institución desarrolla de manera continua acciones de intervención integral con mujeres víctimas, sensibilización social, prevención educativa, formación de distintos colectivos y coordinación con entidades públicas y privadas, ha añadido.

"Todos estos esfuerzos parten de estudios previos sobre el territorio provincial y permiten adaptar cada programa a las necesidades reales de la población", explica la informaicón.

En el ámbito de la intervención, la Diputación ha atendido a mujeres víctimas de violencia de género a través del Programa de Apoyo a Familias, un recurso que en 2024 ofreció atención terapéutica a 187 mujeres en colaboración con los CEAS.

A ello se suma el servicio de Teleasistencia, que posibilita el seguimiento de mujeres en situaciones de riesgo y que durante el último año dio cobertura a 82 usuarias.

El Centro de Acogida Micaela, gestionado con la Congregación de Adoratrices, proporcionó alojamiento y apoyo especializado a mujeres y menores que necesitaban protección, mientras que el convenio con el Ilustre Colegio de la Abogacía de Valladolid permitió atender jurídicamente a 169 víctimas mediante un total de 246 actuaciones, entre órdenes de protección, denuncias, juicios rápidos y asesoramientos.

La Diputación mantiene también un "compromiso firme" con la prevención y la sensibilización. Así, a través del Programa de Educación para la Igualdad se desarrollan cada curso unos 150 talleres dirigidos a alumnado de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, con una participación media cercana a los 2.000 jóvenes y con contenidos específicos sobre violencia de género, prevención de la violencia entre iguales, uso responsable de redes sociales y habilidades de resolución de conflictos.

En paralelo, la Red de Municipios de Valladolid: hombres por la igualdad implica ya a 57 localidades de la provincia y promueve acciones de visibilización del compromiso masculino contra la violencia de género, como los Círculos de Hombres del 21 de octubre, en los que participan alrededor de 500 hombres cada año.

SUBVENCIONES

La Diputación impulsa asimismo subvenciones anuales dirigidas a pueblos menores de 20.000 habitantes para promover acciones de igualdad, con una dotación de 61.000 euros que este año ha permitido financiar actividades en 68 ayuntamientos y tres entidades locales menores.

En días señalados como el 25 de noviembre se llevan a cabo campañas públicas, murales participativos y acciones de sensibilización que refuerzan el rechazo social hacia la violencia contra las mujeres. Junto a estos programas, la institución mantiene líneas de colaboración con entidades sociales que trabajan directamente con mujeres víctimas o que desarrollan actuaciones de prevención en contextos a los que la administración no siempre puede llegar.

Además, el compromiso con la igualdad se extiende al interior de la institución, donde el Plan Interno de Igualdad incorpora protocolos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo.

ESTUDIO

La nueva beca presentada continúa una trayectoria de investigación aplicada que comenzó en 2011 y que ha generado estudios de referencia sobre comunicación económica en el medio rural, conciliación y empleabilidad, situación de las mujeres con discapacidad, condiciones laborales del sector de ayuda a domicilio, nuevos nichos de empleo rural y, recientemente, el análisis del impacto de la violencia interiorizada en mujeres mayores de 65 años.

Estos trabajos, realizados por investigadoras, investigadores y entidades como la Universidad de Valladolid, la Fundación Intras o el Foro Feminista, han servido para orientar políticas públicas y mejorar la eficacia de los programas provinciales.

La beca se ha centrado en las violencias interiorizadas en mujeres mayores de 65 años. La investigación contó con la participación de 317 personas, con una edad media de 73,5 años.

De ellas, 157 asistieron a una charla-coloquio previa y 160 solo cumplimentaron el cuestionario, lo que permitió comparar diferentes niveles de reconocimiento de roles y mandatos de género.

En total participaron 267 mujeres y 50 hombres procedentes de 30 municipios de la provincia, gracias a la colaboración de los programas de Envejecimiento Activo, Aulas de Cultura y asociaciones de mujeres.

El estudio se basó en un cuestionario sociodemográfico y en la aplicación del Inventario de Violencia Social Encubierta hacia la Mujer (IVISEM), una herramienta que analiza factores como los cuidados, la maternidad, el amor romántico, la sumisión o los estereotipos biológicos.

La combinación de ambas muestras y la amplitud territorial permitirán adaptar futuras campañas a las necesidades de la población mayor y mejorar la identificación de violencias normalizadas en el medio rural.

Las becas de investigación de la Diputación de Valladolid han dado lugar a distintos trabajos desarrollados por profesionales y entidades especializadas. La convocatoria de la Beca de Investigación mantiene su carácter bienal y está dirigida a profesionales y equipos especializados en igualdad, intervención social, educación, sociología o ámbitos afines.

La investigación deberá desarrollarse en el medio rural de la provincia y tendrá como finalidad ofrecer propuestas aplicables a las políticas públicas de la Diputación.

Las bases completas se harán públicas en 2026 incluyendo los criterios de valoración, la dotación económica y el calendario de ejecución.