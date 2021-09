El programa de captura y radiomarcaje de oso pardo en CyL se inicia con una osa en Alto Sil

VALLADOLID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Equipos especializados de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, formados por agentes medioambientales, técnicos, veterinarios, y miembros de las Patrullas Oso de Alto Sil, han realizado este miércoles la primera captura y radiomarcaje de un oso pardo en la Cordillera Cantábrica desde hacía varias décadas.

Las actuaciones se han llevado a cabo junto con investigadores del Grupo de investigación del oso pardo cantábrico del Instituto Mixto en Investigación en Biodiversidad (IMIB, CSIC/Universidad de Oviedo/Principado de Asturias), encabezados por Vincenzo Penteriani, y personal veterinario del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Esta intervención se enmarca en el Plan de Captura y Radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León y en el proyecto 'A step formard the conservatiuon of threatened species in Spain: Brown bear telemetry in the Cantabrian Mountains (bearMOVE; PID2020-114181GB100)' aprobado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en junio de 2021 al grupo de Vincenzo Penteriani. Igualmente, cuenta con el apoyo técnico y económico de la International Association for Bear Research and Management (IBA), y del Parque de la Naturaleza de Cabárceno, donde se han desarrollado prácticas previas al inicio del programa.

Tras más de dos años de trabajo, la Junta de Castilla y León y el Grupo de investigación del oso pardo cantábrico del IMIB han iniciado el programa de radiomarcaje de osos pardos mediante la primera captura de una hembra de oso pardo durante la jornada de este miércoles.

Durante la anestesia, que transcurrió sin complicaciones y fue monitorizada por el equipo veterinario, se le realizó un examen físico completo, y un análisis hematológico, bioquímico y urinario, en campo, constatando que los valores analizados se hallan dentro de los rangos normales para la especie y edad. Asimismo, se recogieron muestras biológicas y datos biométricos para futuros estudios sobre la especie.

El programa de radiomarcaje se desarrollará en una primera fase durante los próximos 4 años, y persigue el objetivo de capturar y radiomarcar entre 20 y 30 ejemplares de oso pardo en la Cordillera Cantábrica. Si bien en una etapa inicial, se desarrollará en León en las comarcas de Laciana y Alto Sil, a medio plazo se trabajará en territorios limítrofes de la provincia de León con la comunidad autónoma de Galicia, contando con el apoyo de la Xunta de Galicia, e igualmente se trabajará en la subpoblación oriental de la Cordillera, tanto en el extremo oriental de León, como en la Montaña Palentina, y en la comunidad autónoma de Cantabria.

La ejecución de este programa de radiomarcaje mediante la integración de equipos multidisciplinares y expertos pertenecientes a grupos de investigación y a las administraciones de las comunidades autónomas supone una herramienta clave para la mejora del conocimiento sobre la especie, y para hacer frente a los nuevos retos que supone su evolución favorable.

En concreto, el Plan de captura y radiomarcaje de oso pardo en Castilla y León define como objetivos favorecer la coexistencia entre osos y humanos en el paisaje humanizado de la Cordillera; aumentar el conocimiento sobre el uso del hábitat y los movimientos de los diferentes tipos de osos (adultos, subadultos, machos hembras);

reducir conflictos entre osos y hombres mediante la mejora del conocimiento en las características de los desplazamientos y ritmos de actividad de los 'osos conflictivos' o individualizar las principales causas de mortalidad para su reducción.

En relación con los equipos de captura, el plan describe los riesgos inherentes a la captura y radiomarcaje de osos pardos, considerando indispensable una formación adecuada de los equipos de intervención.

Dentro de los distintos equipos materiales de captura, los protocolos aprobados para el desarrollo del plan de captura en Castilla y León establecen que se deberán aplicar sistemas que permitan la selección o discriminación de ejemplares.

En este sentido los métodos de captura autorizados deben ser efectivos, selectivos y seguros, tanto para los animales como para las personas involucradas en las diferentes tareas asociadas con la captura, existiendo técnicas de captura específica que permiten seleccionar el sujeto a marcar, consistentes en sistemas de visualización y disparo remoto, sistema de captura por tanto mínimamente invasivo.

De forma complementaria a este sistema de captura, en el plan de captura de Castilla y León se autoriza el remolque trampa (tipo "culvert") en el caso de capturas dirigidas sobre un ejemplar o ejemplares concretos previamente identificados y localizados. Sobre este tipo de sistema de captura, remolques trampa o "culvert", la Junta ha desarrollado un doble sistema de seguridad y activación remota que permite en todo momento visualizar la trampa en tiempo real y seleccionar en qué momento se procede a la activación de la misma, evitando así atrapamientos o lesiones sobre en segundo ejemplar, principalmente osas con crías, que pudieran acceder a la trampa.