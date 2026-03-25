El programa CyL Digital supera los 234.000 usuarios a través de una red de 347 centros asociados en el medio rural

La Junta refuerza el papel del programa CyL Digital como referencia para un uso útil y seguro de la tecnología - JCYL

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta mantiene un "compromiso firme" con la capacitación digital y la reducción de la brecha tecnológica mediante el programa CyL Digital, una iniciativa "consolidada" que ya ha alcanzado 149.577 usuarios presenciales y 84.448 en modalidad online a través de una red de 347 centros asociados en el medio rural.

El director general de Telecomunicaciones y Administración Digital, Antonio Ibáñez, ha participado en el V Encuentro Somos Digital, celebrado en Madrid bajo el lema 'Bienestar digital: responsabilidad compartida', donde ha explicado la experiencia de Castilla y León.

En este marco, ha destacado CyL Digital como una "herramienta clave" para garantizar que la digitalización llegue a todos y contribuya al bienestar de las personas, al tiempo que ha recordado que iniciativas de este programa, como la cesión gratuita de cerca de 2.000 equipos informáticos en 290 municipios, facilitan el acceso a la tecnología.

Ibáñez ha subrayado el modelo de la Comunidad basado en la formación, el acompañamiento y la capilaridad territorial, que permite acercar las competencias digitales a toda la ciudadanía, especialmente en zonas rurales.

"No se trata solo de enseñar a usar la tecnología, sino de acompañar a las personas para que hagan un uso seguro, responsable y útil en su vida diaria", ha expresado.

El encuentro ha reunido a administraciones y entidades de toda España para abordar el papel de la tecnología en la sociedad y la importancia de impulsar un ecosistema digital más inclusivo y centrado en las personas, en línea con el trabajo que desarrolla la Junta a través del programa CyL Digital.

BALANCE SATISFACTORIO

La Administración autonómica ha estado al frente de la asociación 'Somos Digital' al ostentar la presidencia durante dos legislaturas consecutivas y sumar un total de ocho años de gestión marcados por la transformación tecnológica y la cohesión territorial.

A lo largo de este periodo, la Comunidad ha permitido ampliar las redes de centros de competencias digitales hasta alcanzar los 21 socios, consolidando una infraestructura clave para la alfabetización tecnológica.

Este impulso se ha materializado en el desarrollo de proyectos estratégicos de alto impacto social, entre los que destacan los programas de formación en banca electrónica para garantizar la autonomía financiera, el despliegue de competencias digitales en zonas rurales para combatir la brecha territorial y la puesta en marcha de sistemas de certificación de competencias digitales que facilitan la empleabilidad y el reconocimiento oficial de los conocimientos adquiridos por los ciudadanos.

Con este balance, la Junta cierra una etapa de "liderazgo institucional que deja una asociación más robusta y plenamente adaptada a los desafíos de la sociedad digital, a la que seguirá apoyando desde la junta directiva".