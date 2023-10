El programa de CyLTV 'Todo vale' gana el Premio de Periodismo y Sostenibilidad de Orange

VALLADOLID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El espacio de CyLTV 'Todo vale' se ha alzado con el Premio de Periodismo y Sostenibilidad de Orange en la categoría de Audiovisual por un capítulo sobre 'Alimentación y desperdicio' emitido en La 7 el 26 de abril.

La directora y presentadora del programa, Blanca Fraile, recogió el galardón en una gala que se celebró ayer en Madrid, acompañada por los miembros de su equipo: el operador de cámara Israel Corral y la productora Celia Jorge. Los espectadores podrán ver este episodio de nuevo mañana, 7 de octubre, a las 17.15 horas, en La 7, informa la cadena autonómica a través de un comunicado.

Aprovechar los alimentos al máximo, utilizar lo que para otros es un residuo y rescatar la comida son las claves de los protagonistas del capítulo premiado de 'Todo vale'. El reportaje muestra tres propuestas muy diferentes que luchan contra el desperdicio alimentario. El restaurante Ambivium, en Peñafiel (Valladolid), reconocido por sus buenas prácticas con una Estrella Verde Michelín; la cervecera Mica, en Aranda de Duero (Burgos), gracias a su cerveza elaborada con restos de pan; y la aplicación Too Good To Go.

Los miembros del jurado han valorado "el foco realizado en un tema tan importante como es el buen aprovechamiento de los recursos y los alimentos para evitar el desperdicio". Todo ello en el marco del "excelente trabajo que Radio Televisión de Castilla y León realiza a través de la emisión del programa 'Todo Vale'".

Con más de 27 episodios ya, también destaca que este espacio hace llegar a los hogares de los castellanoleoneses "la mejor manera de tener un gesto con nuestro planeta a través de acciones relacionadas con la economía circular, la sostenibilidad y la energía".