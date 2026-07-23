El programa 'Navegando por la Provincia' llegará a cuatro municipios de Valladolid con el V Trofeo de Piragüismo

La concejala de Deportes de Tudela de Duero, María de los Ángeles Pérez, junto al diputado de Deportes y Juventud, Javier González, en la presentación del programa 'Navegando por la Provincia' con el V Trofeo de Piragüismo, en el Palacio de Pimentel. - DIPUTACIÓN DE VALLADLID

VALLADOLID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las localidades vallisoletanas de Tordesillas, Medina de Rioseco, Tudela de Duero y Simancas acogerán desde este domingo, 26 de julio, hasta el día 29 de agosto la quinta edición del 'Trofeo Diputación Provincial de Valladolid de Piragüismo' y el programa 'Navegando por la Provincia', que combina deporte, naturaleza y promoción territorial a través del piragüismo.

El diputado de Deportes y Juventud, Javier González, ha presentado esta quinta edición del programa durante un acto celebrado este jueves en el Palacio Pimentel, en el que ha afirmado que la actividad deportiva tiene impacto turístico sobre cuatro localidades con un paisaje "maravilloso".

'Navegando por la Provincia' sirve para dar a conocer y fomentar el 'turismo deportivo', ha aseverado el diputado sobre el evento que cuenta con la colaboración de distintos clubes deportivos de la provincia.

En la presentación han participado también el secretario de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, Narciso Suárez, y la concejala de Deportes de Tudela de Duero, María de los Ángeles Pérez, quienes han destacado que la inicitativa permite acercar a los visitantes al entorno fluvial.

Con esta iniciativa la federación pretende atravesar los puentes emblemáticos que exiten a través de los ríos, ha explicado Suárez y ha celebrado que, a pesar de la climatología, en los cuatro municipios hay agua suficiente, un aspecto "importante" que ha impedido incluir en la edición a otros municipios.

En esta línea, ha destacado una "alta participación" que ha mantenido los cuatro escenarios que ya forman parte del circuito; además, es especialmente significativa la continuidad de Simancas, incorporado el pasado año al programa y donde continúan las actuaciones para mejorar las condiciones de navegación.

EL PROGRAMA DE NAVEGACIÓN

El calendario de actividades se iniciará el 26 de julio en Tudela de Duero, con la celebración de la primera regata del 'V Trofeo Diputación Provincial de Valladolid' a las 10.30 horas.

Le seguirá el programa 'Navegando por la Provincia', entre las 12.00 y las 13.30 horas, con embarcaciones K1, K2 y Barcos Dragón en la Escuela de Piragüismo.

La siguiente cita tendrá lugar el 8 de agosto en Simancas, donde, a las 11.00 horas, los participantes podrán disfrutar de las actividades de navegación en la playa del Puente.

El programa continuará el 22 de agosto en Tordesillas, con actividades desde las 11.00 horas y la celebración, a las 17.00 horas, de la segunda regata del V Trofeo Diputación Provincial de Valladolid en las instalaciones del Club Deportivo Piragüismo Tordesillas.

El último evento tendrá lugar el 29 de agosto en la Dársena del Canal de Castilla de Medina de Rioseco con actividades de iniciación y promoción del piragüismo desde las 11.00 horas.

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Todas las actividades están diseñadas para facilitar la participación del público general en un entorno seguro, gracias a la colaboración de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, la Delegación Provincial de Piragüismo, el Club Deportivo Piragüismo Tordesillas, el Club Valkirias Pisuerga y el Grupo de Rescate de Valladolid y provincia.

El programa contará con una completa dotación de material técnico, integrada por embarcaciones individuales y dobles (K1 y K2), dos barcos dragón de 24 plazas, palas, chalecos salvavidas, embarcaciones de apoyo y seguridad, vehículos de transporte, remolques especializados y pantalanes flotantes para facilitar el embarque en aquellas sedes que lo requieran, para garantizar así una experiencia accesible y segura para todos los participantes.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid reafirma su compromiso con la promoción del deporte base, el turismo activo y la puesta en valor del patrimonio natural de la provincia, con el objetivo de favorecer la práctica del piragüismo como una actividad saludable, sostenible y abierta a toda la ciudadanía.