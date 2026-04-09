El Programa Repuebla logra el asentamiento de 95 personas en la provincia de León

La nueva familia asentada en Veguellina de Órbigo gracias al Programa Repuebla junto al diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez (derecha) y el alcalde de Villarejo de Órbigo, José Manuel Acebes (a su izquierda). - DIPUTACIÓN DE LEÓN

LEÓN 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa Repuebla León Sostenible impulsado por la Diputación Provincial y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible ha logrado ya el asentamiento de 95 personas en el territorio leonés, tras recibir este jueves a una nueva familia en Veguellina de Órbigo, con la que ya son 27 familias con 32 hijos e hijas las que han comenzado una nueva vida en una veintena de municipios.

El diputado de Derechos Sociales y Territorio Sostenible, Francisco Javier Álvarez, acompañado por el alcalde de Villarejo de Órbigo, José Manuel Acebes, ha recibido este jueves a la nueva familia, formada por cuatro miembros: el matrimonio de Raúl Horacio Sánchez y Abigail Sonia Escobar, junto a sus hijos Alma y Felipe, de 14 y 10 años respectivamente.

"Esta familia supone un claro ejemplo de lo que el Programa Repuebla está logrando en la provincia: que cada vez haya más personas que viven en nuestros pueblos, con parejas jóvenes que quieren trabajar y con niños y niñas que se escolarizan en ellos", ha recalcado el diputado, para el que se cumplen las expectativas de la Institución provincial encaminadas a evitar que descienda el número de habitantes en los pueblos.

Según ha explicado Álvarez, Abigail Sonia ya trabaja en la residencia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Veguellina, mientras que Raúl Horacio busca empleo. Sus dos hijos cursan sus estudios en el IES Río Órbigo y el CEIP Martín Monreal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

"Hoy no solo recibimos a una familia, hoy reforzamos la vida de nuestro municipio, demostrando que nuestros pueblos siguen siendo lugares llenos de oportunidades de acogida y de futuro", ha remarcado José Manuel Acebes. Por su parte, Raúl Horacio Sánchez ha asegurado que gracias al Programa Repuebla han podido encontrar un lugar en el que desean estar y en el que se encuentran "muy contentos y muy felices". "Para nosotros ha sido un cambio, pero ya nos sentimos arraigados, instalados y la idea es estar y seguir aquí", ha incidido.

Desde que se produjo la primera recepción, el pasado 3 de julio en Vega de Valcarce, se ha recibido a través del Programa Repuebla a diferentes familias en Ciñera, Igüeña, Corullón, Fresno de la Vega, Cistierna, Lucillo, Castrocontrigo, Toral de los Vados, Veguellina, Villazanzo de Valderaduey, Almanza, Villamañán, Cacabelos, Villablino, Oseja de Sajambre, Viforcos, La Pola de Gordón, Sueros de Cepeda, Matalobos del Páramo y Riello.

Repuebla León Sostenible es un programa impulsado por la Diputación de León y el Centro de Innovación Territorial León Sostenible cuyo objetivo es facilitar la llegada de nuevos vecinos a los pueblos de la provincia para favorecer su desarrollo y frenar la despoblación. Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos de la Institución provincial que cuenta con una inversión de 1,4 millones de euros y que está gestionado por Proyecto Arraigo.