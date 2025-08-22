El programa 'Scape Cook con Alimentos de Segovia' enseña a 80 niños a comer de forma saludable con alimentos cercanos

SEGOVIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades 'Scape Cook con Alimentos de Segovia' que se ha desarrollado en cuatro pueblos de la provincia ha mostrado a 80 niños conceptos de nutrición y cómo mantener una dieta saludable con alimentos cercanos a su entorno.

La Diputación de Segovia, a través de su marca agroalimentaria Alimentos de Segovia, ha celebrado la primera edición de 'Scape Cook' en los municipios de Muñopedro, Collado Hermoso, Navas de San Antonio y Mozoncillo, con una participación de más de 80 niños, que han participado en juegos, retos y dinámicas en grupo --al estilo de los 'scape room' en los que un equipo debe superar pruebas de ingenio y físicas, para terminar el juego-- relacionados con la nutrición, la alimentación sostenible y la producción alimentaria de la provincia.

En cada jornada, los jóvenes participantes han terminado con la elaboración de una receta sabrosa y equilibrada, hecha con ingredientes naturales y cercanos. Esto ha despertado también el interés de los padres, que han pedido la receta para repetirla en casa con sus hijos, con lo que se refuerza el objetivo de la propuesta, al trasladar los hábitos saludables al entorno familiar.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha acompañado a los equipos de niños en los juegos de cada localidad y ha destacado que esta actividad en la que se ve a los niños "cocinar, probar nuevos alimentos y divertirse aprendiendo" no sirve sólo para "pasar un buen rato", sino para "inculcar hábitos saludables y mostrar la importancia del producto local".

El diseño y contenidos de los juegos de 'Scape Cook con Alimentos de Segovia' ha corrido a cargo de la nutricionista segoviana Sandra Gómez.

El evento forma parte del programa de actividades del vigésimo aniversario de Alimentos de Segovia y de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable (EASS) de la Diputación de Segovia.