El programa Versión española grabará en Valladolid con motivo de la Seminci el coloquio de la cinta 'Que nadie duerma'

El público podrá asistir gratuitamente el 21 de octubre en el Teatro Calderón a la proyección y al posterior debate

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Calderón de Valladolid acogerá el próximo martes 21 de octubre la grabación de un programa especial de 'Versión Española', el espacio de RTVE dedicado al cine español que presenta Cayetana Guillén Cuervo, una jornada que incluirá la proyección del largometraje 'Que nadie duerma' y un coloquio con el director Antonio Méndez Esparza y la actriz Malena Alterio.

La entrada al evento, organizado en el marco de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), será gratuita previa descarga de invitación en la web oficial del festival a partir del 17 de octubre. Las puertas se abrirán a las 15.30 horas y la proyección comenzará quince minutos después.

Tras la película y un breve descanso técnico, se grabará el coloquio entre las 18.30 y las 20.00 horas, según han detallado fuentes del festival vallisoletano en un comunicado recogido por Europa Press.

UNA HISTORIA DE DIGNIDAD Y REINVENCIÓN

'Que nadie duerma', cuarto largometraje de Antonio Méndez Esparza (La vida y nada más), narra la historia de Lucía, una programadora informática que pierde su empleo tras más de dos décadas trabajando en una cadena de clínicas odontológicas.

Acusada injustamente de fraude, la protagonista decide dar un giro radical a su vida convirtiéndose en taxista en Madrid, mientras cuida de su padre anciano y enfermo.

Mientras recorre las calles de la capital en busca del amor y nuevas aventuras, Lucía se embarca en una venganza contra aquellos que le robaron su propia historia.

La cinta, basada en la novela del mismo nombre de Juan José Millás, fusiona lo social con lo psicológico en una apuesta narrativa que transita entre el drama, la comedia y el thriller.

La cinta, estrenado en 2023, regaló a Malena Alterio el Goya a mejor actriz, además de los premios Forqué, Feroz y el de la Unión de Actores y Actrices, por su interpretación.

El guion, firmado por el propio Méndez Esparza junto a Clara Roquet (directora de Libertad y guionista de La virgen roja), construye un relato sobre la dignidad y la resistencia femenina en la sociedad contemporánea. Completan el reparto José Luis Torrijo, Manuel de Blas, Rodrigo Poisón y Aitana Sánchez-Gijón y la banda sonora es obra de Zeltia Montes.