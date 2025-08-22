Propietarios de viviendas turísticas en CyL ofrecen sus alojamientos para afectados por los incendios

SALAMANCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Castilla y León (Avatcyl) ha anunciado que, ante los graves incendios sufridos este verano en las distintas provincias de la Comunidad, entre las que se encuentran León, Palencia y Zamora, numerosos propietarios pondrán sus alojamientos a disposición de las familias y personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

El objetivo de esta iniciativa solidaria es "ofrecer un alojamiento temporal y digno a quienes han resultado desplazados por los incendios, garantizando un espacio seguro mientras se normaliza su situación", detallan a través de un comunicado.

Avatcyl está coordinando un registro de viviendas disponibles en distintas localidades de la Comunidad, con el fin de responder "de manera rápida y organizada a las necesidades de alojamiento que están surgiendo".

"En momentos como estos, la hospitalidad se convierte en un deber. Queremos que nadie se sienta solo ni desamparado en esta situación tan difícil", ha declarado la presidenta de la asociación, María José de la Torriente.

Avatcyl mantiene contacto con la Junta y organizaciones de protección civil para canalizar las solicitudes y asegurar que la ayuda llegue a quienes más la necesitan.