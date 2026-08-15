Protección Civil declara alerta por lluvias y tormentas en CyL

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VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias ha declarado la alerta por lluvias y tormentas en toda la Comunidad ante la previsión de un incremento de la inestabilidad atmosférica y la posibilidad de fenómenos meteorológicos adversos.

La situación tiende a intensificarse durante la jornada de hoy. Los chubascos y tormentas podrán afectar especialmente a la Cordillera Cantábrica, el Sistema Ibérico y diferentes áreas de la meseta, pudiendo registrarse precipitaciones intensas en periodos cortos, rachas fuertes de viento y, de forma puntual, granizo, señala la Junta a través de un comunicado.

A partir de mañana, domingo 16 de agosto, se espera una progresiva disminución de la inestabilidad y de la actividad tormentosa, aunque no se descarta la aparición de chubascos y tormentas aisladas durante las horas de mayor calentamiento diurno. La evolución de la situación meteorológica determinará la finalización de la alerta.

Entre las recomendaciones de la Junta para afrontar estos episodios se encuentran las de evitar desplazamientos innecesarios en los momentos de mayor intensidad; buscar refugio en un edificio o vehículo y evitar permanecer en zonas expuestas, si se está en el exterior; evitar transitar por zonas próximas a cauces de ríos, arroyos, zonas inundables o áreas susceptibles de acumulación de agua o extremar la precaución en carretera ante posibles reducciones de visibilidad, acumulaciones de agua y presencia de objetos o ramas en la calzada.

En caso de tormentas con fuerte aparato eléctrico, la Junta llama a evitar permanecer en zonas abiertas y alejarse de árboles, estructuras metálicas y elementos que puedan atraer descargas y retirar o asegurar objetos que puedan caer o ser desplazados por las rachas de viento.