'Provincia Creativa' tenderá puentes entre el mundo rural de Salamanca y el universitario con diferentes actividades

David Mingo y Marta Gutiérrez durante la presentación de 'Provincia Creativa'. - DIP SALAMANCA

SALAMANCA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura de la Diputación de Salamanca, David Mingo, ha presentado este viernes, junto a la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Salamanca, Marta Gutiérrez, la XI edición del programa 'Provincia Creativa', que bajo el lema 'Cultura compartida' quiere seguir tendiendo puentes entre el mundo rural y el universitario.

El objetivo de esta iniciativa conjunta entre ambas instituciones, que cumple una década de colaboración, es "acercar la creatividad y el conocimiento de los estudiantes a los municipios de la provincia", como ha señalado Mingo.

El convenio firmado por ambas partes refuerza un proyecto que nació en 2014 como experiencia piloto y que, edición tras edición, "ha demostrado su capacidad para dinamizar la vida cultural en los pueblos" como han explicado desde la institución provincial.

El presupuesto de esta nueva edición asciende a 45.000 euros, y se desarrollará hasta el 31 de mayo de 2026.

'Provincia Creativa' se nutre del voluntariado universitario, que diseña y desarrolla actividades adaptadas a cada municipio, desde talleres de arte, pintura, fotografía, cómic, música, patrimonio o teatro, hasta proyectos intergeneracionales, exposiciones y visitas guiadas.

Todas ellas persiguen el mismo fin, fomentar la creatividad, la convivencia y el intercambio cultural en los pueblos de Salamanca, especialmente en aquellos más alejados o con menos recursos culturales, han añadido desde la Salina.

A lo largo de sus diez años de trayectoria, el programa ha llevado a cabo 285 actividades en 165 municipios, con la participación de 737 voluntarios universitarios y cerca de 7.200 personas beneficiadas.

Talleres, exposiciones, acciones patrimoniales, audiovisuales o escénicas han configurado un mapa de creatividad que ha crecido año tras año gracias al compromiso de los estudiantes y a la colaboración entre ambas instituciones, han finalizado desde la Diputación.