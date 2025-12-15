El próximo Programa Mixto de Formación y Empleo en Palencia actuará en el Barrio del Cristo y el Monte El Viejo

PALENCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El próximo Programa Mixto de Formación y Empleo impulsado por la Junta de Castilla y León con la participación del Ayuntamiento de Palencia servirá para actuar en varios puntos del barrio del Cristo y en el Monte El Viejo.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, ha informado sobre estas próximas actuaciones durante una vista a las obras de mejora de las piscinas municipales de El Sotillo, enmarcadas en otra edición del Programa Mixto de Formación y Empleo.

Castro, quien ha estado acompañada por el gerente provincial del SPE, Jose Manuel Barrientos, ha adelantado que el nuevo programa, que ya se ha solicitado a la Junta, se pondrá en marcha tras la finalización de la tercera fase de los trabajos de mejora en El Sotillo y servirá para realizar mejoras en puntos del barrio como plazas o el Paseo del Otero.

Junto a ello, también se ha solicitado un plan de mejora de la contención de incendios para el Monte El Viejo, ha agregado Castro al respecto.

Sobre el Programa Mixto de Formación y Empleo en El Sotillo, la edil ha señalado que actualmente se trabaja en la segunda fase de las obras de mejora en la Piscina Municipal. La finalidad de esta iniciativa, cuya tercera fase se pondrá en marcha en 2026, es la recuperación total de las instalaciones que presentaban deficiencias en diferentes zonas como los vestuarios y los accesos.

En concreto, el programa se está desarrollando a lo largo de tres fases para mejorar las instalaciones. Así, en una primera fase se actuó con tareas de desbroce y arbolado, así como en la renovación del pavimento de zonas de tránsito y en el área de baño, el acceso a la enfermería y la accesibilidad de los baños.

La segunda fase se ha centrado en la zona de vestuarios y parte de los baños, el área central de zonas comunes de las instalaciones, el bar y el acceso a la piscina, en la que se ha proyectado una rampa para salvar las escaleras actuales. Asimismo, se ha continuado con la intervención de las zonas ajardinadas de los entornos de las instalaciones.

La tercera fase del Programa Mixto completará esta intervención para convertir el inmueble y sus entornos en un espacio actual, cómodo y accesible, tal y como ha explicado la concejala y después los trabajos se trasladarán al Barrio del Cristo.

En el programa de albañilería han participado doce alumnos, durante los doce meses en los que se va a desarrollar, hasta el próximo 31 de marzo. Por su parte, el de jardinería ha tenido una duración de nueve meses y también ha contado igualmente con doce alumnos.