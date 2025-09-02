PSCL advierte de que la inacción de la Junta en la transformación del modelo de desarrollo lastra a la Comunidad

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha advertido este martes de que la "inacción" de la Junta para poner los pilares de la transformación del modelo de desarrollo económico de la sociedad está lastrando a la Comunidad Autónoma.

"No sabemos muy bien a dónde nos aboca", ha lamentado Martínez que ha insistido en que la ausencia de un proyecto de Comunidad que "está lastrando" a Castilla y León. El secretario autonómico del PSOE ha criticado en concreto que la Junta siga sin reconocer el desequilibrio estructural entre las provincias y entre las comarcas en cada una de las provincias con respecto a otras y ha llamado a poner el foco en este problema.

Así se ha manifestado Carlos Martínez en un análisis de los datos del paro registrado en agosto que ha calificado de "positivos" a nivel nacional desde el reconocimiento también de que Castilla y León no es una isla en la "buena" evolución económica del país que ha atribuido, por un lado, a los fondos Next Generation "que están elevando el nivel de la contratación de obra pública de una forma absolutamente espectacular", y a los datos de turismo por otro.

Martínez ha significado las medidas "absolutamente acertadas" adoptadas por la Unión Europea y por la Administración General del Estado en un contexto internacional "muy complejo" y que ha diferenciado de la austeridad aplicada en crisis de 2008 "que tanto perjudicó a las clases medias, a las clases trabajadoras, a los empleados públicos y, en línea general, a toda la población en general".