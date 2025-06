PSCL creará una mesa de trabajo con el sector forestal ante una Junta "inactiva y que mira para otro lado"

VALLADOLID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Castilla y León abrirá una mesa de diálogo y de trabajo con los bomberos forestales y con los agentes medioambientales de la Comunidad Autónoma para atender sus reivindicaciones ante una Junta "inactiva" y que "mira para otro lado".

Este es el principal resultado de la reunión mantenida este lunes entre el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, con representantes del sector forestal de Castilla y León, un encuentro "muy fructífero" en el que han compartido que la gestión de la Junta en la planificación de la prevención y extinción de incendios forestales es "un desastre".

"La Junta de Castilla y León no ha aprendido nada desde aquel terrible incendio de la Sierra de la Culebra", ha lamentado la portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, que ha acusado a la Junta de no haber tomado ninguna medida para que los "fatídicos hechos" del verano de 2022 no vuelvan a suceder.

La portavoz del Grupo Socialista ha censurado además que Castilla y León cuenta con el operativo de prevención y extinción de incendios "más precario de España" y lo que ha añadido que la Junta lo está privatizando, "como hace con otros servicios públicos", y que "maltrata laboral y salarialmente a los trabajadores".

La socialista ha criticado también que Castilla y León no cuenta con un Decreto de guardias planificadas y ha lamentado a modo de ejemplo que se deja a la improvisación en función del clima y que no cuenta el coste económico y ecológico.

Por este motivo y "ante la pasividad y la inacción" de la Junta, el PSOE ha abierto esta mesa de diálogo y trabajo "para poner encima de la mesa todas las reivindicaciones, plasmarlas en un acuerdo y asumir sus reivindicaciones".