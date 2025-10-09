PSCL espera "poco o nada" del techo de gasto para 2026 y pide que las próximas cuentas estén pensadas en CyL

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que su partido espera "poco o nada" del techo de gasto no financiero para el año 2026 tras lo que ha vuelto a pedir que las próximas cuentas estén pensadas en Castilla y León.

"¿Qué esperamos? Poco o nada", ha respondido en concreto Gómez Urbán a preguntas de los periodistas respecto a la aprobación del techo de gasto para 2026 en el Consejo de Gobierno de este jueves. "Nunca esperamos mucho de la Junta de Castilla y León", ha añadido la portavoz del Grupo Socialista que ha insistido en que Castilla y León necesita unos presupuestos que estén pensados para la Comunidad.

"Es lo que querríamos, pero no es lo que esperamos", ha añadido la portavoz del Grupo Socialista que, a la espera de conocer los detalles y las cifras para tomar las decisiones más oportunas, ha apelado a la "mano tendida" que ha ofrecido el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, lo que pasa, ha añadido, por que la Comunidad "tenga los presupuestos que se merece".

"Nosotros no anteponemos los intereses de nuestro partido a los de Castilla y León; siempre hemos funcionado al revés, siempre hemos antepuesto a los castellanos y leoneses a los intereses del partido, a los intereses propios", ha reivindicado la socialista.