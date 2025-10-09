PSCL pide a Ferraz que abra un expediente a Vázquez y la suspensión cautelar de militancia

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha anunciado este jueves que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, y la Comisión Ejecutiva del PSCL han pedido a Ferraz que abra un expediente al exalcalde de La Granja de San Ildefonso y actual procurador, José Luis Vázquez, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TJCyL) se ha declarado competente para investigar al socialista por supuestas irregularidades cometidas durante su etapa como regidor.

El PSOE de Castilla y León ha pedido también la suspensión cautelar de militancia de José Luis Vázquez y la salida de su puesto en la Ejecutiva Autonómica, donde ocupa la Secretaría de Desarrollo Sostenible hasta que se resuelva el caso, si bien no han pedido que deje el acta de procurador que, según ha recordado Gómez Urbán, es personal.

"Evidentemente somos contundentes, todo lleva un proceso, todas las consecuencias van a llegar, actuaremos en consecuencia y seremos implacables", ha aseverado la socialista que ha llamado también a no prejuzgar al mismo tiempo que ha defendido que los procesos internos en el partido son "garantistas".

"Nadie está libre de que pueda haber un presunto caso de corrupción, lo que nos distingue es cómo respondemos y nosotros somos implacables", ha explicado Patricia Gómez Urbán que ha hecho especial hincapié en la "contundencia" del PSOE de Castilla y León que, según ha enfatizado, ha pedido la apertura de expediente y la suspensión de militancia de Vázquez cuando han pasado 14 horas desde que se conoció que el TSJCyL se hace competente del caso.

En este sentido, ha reiterado que en el PSOE son "contundentes" y ha insistido en que no les tiembla el pulso ante cualquier atisbo e indicio. "Tolerancia cero", ha zanjado.