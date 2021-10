PSCL rechazará las cuentas porque son "un auténtico dislate" y porque "se quedan muy cortas" para las necesidades

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 registrados este viernes en las Cortes por considerar que son "un auténtico dislate" y porque son "insuficientes" y se quedan "muy cortos" para responder a las necesidades de Castilla y León para salir de la crisis generada por el COVID.

Así lo ha asegurado este viernes la portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Rosa Rubio, quien, tras lamentar que las cuentas presentadas por la Junta "no son ambiciosas" para afrontar el reto de impulsar a la economía, a las pymes o a los autónomos de Castilla y León, ha advertido de que supondrán "una nueva oportunidad perdida" ante el riesgo de que "se deje pasar otra vez el tren de Europa" por la "falta de trabajo" que ha achacado tanto al presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como al vicepresidente, Francisco Igea, y al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

"Son muy cortos. No son los que necesita la Comunidad. No impulsan ni ayudan a la gente y profundizan cada vez más en los desequilibrios sociales y territoriales de la Comunidad", ha resumido en su crítica a al proyecto de presupuestos para el próximo año.

Rubio ha aclarado asimismo que el crecimiento del 4,42 por ciento del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 respecto al de 2021 --las cuentas ascienden a 12.835,15 millones de euros-- es "gracias" al Gobierno de Pedro Sánchez y a los 1.381 millones de euros de los que 344 responden a la condonación de las entregas a cuenta de 2020, 445 millones al complemento de financiación extraordinario, 304 millones al fondo de Recuperación y Resiliencia y 288 millones al REACT.

"Claro que son los más altos de la historia, porque se lo debe a Pedro Sánchez y al Gobierno a pesar de su deslealtad --la del PP--", ha ironizado Rosa Rubio que ha criticado que la deuda de consolide una vez más como "la tercera consejería más importante" con 1.300 millones de euros, que superan los 1.216 millones consignados para el departamento de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Rubio ha comparado el incremento del gasto social plasmado en el proyecto de los presupuestos generales del Estado con el de la Comunidad y ha explicado a modo de ejemplo que mientras que el gasto para sanidad crece un 11,0 por ciento en las cuentas estatales en las autonómicas sólo sube un 1,91 por ciento.

"Esos sí son presupuestos sociales y no los de la Junta", ha evidenciado Rubio que ha ironizado sobre la alusión de Fernández Mañueco a unos presupuestos para la "remontada" cuando, a juicio de la procuradora socialista, responden más bien a los presupuestos "de la montería", en referencia a la rebaja del 95 por ciento en las licencias de pesca y caza con un impacto de 3,3 millones que va a devolver a Castilla y León "a la época de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes".

También ha criticado que se liberalice el juego, a pesar del informe del CES que pedido no olvidar los efectos negativos del uso excesivo e inadecuado del juego, y ha acusado al presidente de la Junta de tratar de "engañar a todos" al explicar los efectos de los beneficios fiscales ya que realmente bajan respecto a las cuentas de 2021 --de 546 millones a 509, ha aclarado la socialista--.

Rosa Rubio ha cuestionado también la "ridícula" partida de 22 millones de euros para los jóvenes y ha recordado a la Junta que sin jóvenes no hay futuro. "No lo acaban de ver ni de entender", ha reprochado la portavoz de Hacienda al Gobierno autonómico al que ha afeado que no haya elaborado el Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias. "No está, no figura, no aparece", ha constatado la socialista que se ha preguntado cómo es posible que la Junta conozca las carencias de la Comunidad si no ha elaborado ese plan o estudio de las verdaderas necesidades.

Respecto a los 1.500 millones de fondos europeos para la recuperación "preasignados" ya a Castilla y León, ha advertido de que en el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2022 sólo se han computado 303. "¿Dónde está el resto? ¿Por qué no lo presupuestan?", se ha preguntado la socialista que ha considerado que esa carencia denota la falta de trabajo en el Ejecutivo autonómico que ha recibido 288 millones de euros del REACT sobre la mesa "así, a tocateja", junto a 304 del fondo de Resiliencia.