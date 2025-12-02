PSCyL acusa a Mañueco de "no aplicar políticas que favorezcan el empleo" y con su "inacción" incrementa el paro

VALLADOLID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE de Castilla y León, Ana Arias, ha acusado este martes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "no aplicar políticas que favorezcan el empleo" en la Comunidad, pese a que "es competencia autonómica".

Arias ha lamentado que, "debido a la inacción absoluta del presidente de la Junta", el desempleo haya crecido en Castilla y León un 1,03 por ciento en noviembre, mientras que en el conjunto de España ha descendido un 0,77 por ciento, según los datos de paro registrado conocidos este martes.

"En Castilla y León no podemos seguir así", ha advertido la responsable socialista, quien ha urgido a "atreverse al cambio", al tiempo que ha defendido la necesidad de "un nuevo modelo" porque, a su juicio, "la gestión realizada durante estos 38 años por los gobiernos del PP es un modelo fracasado".

Arias ha contrapuesto la gestión del Gobierno de España, que -ha dicho- "apuesta por más empleo, más industria, más infraestructuras y más oportunidades", con "el abandono que sufren las nueve provincias" de la Comunidad "ante la desidia del Gobierno de Mañueco".

"No nos merecemos seguir a la cola de las comunidades autónomas de toda España", ha concluido la secretaria de Empleo del PSOECyL.