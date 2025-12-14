PSCyL advierte que empresas concesionarias del transporte sanitario "hacen caja" con la "explotación" de trabajadores

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro González, y el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Puente. - PSOE

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Castilla y León ha advertido que las empresas concesionarias del transporte sanitario "hacen caja" mediante los beneficios que consiguen a través de la "explotación" de los trabajadores.

Así lo han trasladado el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Pedro Gonzalez, y el portavoz de Sanidad, Jesús Puente, quienes han mantenido una reunión con la coordinadora del transporte sanitario de la Comunidad de CGT en la que han abordado la "deficiencias técnicas" que mantienen las empresas concesionarias.

Un encuentro en el que algunos técnicos de transporte sanitario han traslado al Grupo Parlamentario Socialista su preocupación por la situación del convenio privado que gestiona el servicio de ambulancias en Castilla y León.

En este sentido, Puente ha asegurado que el documento pone de manifiesto que las empresas concesionarias "no cumplen lo firmado en la concesión" y responsabiliza de este incumplimiento a la "escasa financiación y al alto grado de privatización de la gerencia de emergencias, la cenicienta del sistema público".

Tras la reunión, el portavoz socialista del ramo ha resaltado que la mayor deficiencia del servicio es la manera en que las empresas que gestionan las ambulancias de Castilla y León "hacen caja a través de la explotación de los trabajadores".

En esta línea, ha señalado que desde 2022, cuando comenzó el convenio, acumulan una deuda con los trabajadores de casi 14 millones pues "trapichean" con las horas extras por obligar a los empleados a cumplir horas por encima del convenio.

"Se mantienen financieramente gracias a la explotación de la mano de obra de los servidores públicos que trabajan en la emergencia", ha lamentado el portavoz socialista, al tiempo que ha tachado de "grave" la situación porque los tribunales hayan condenado a la Junta como responsable subsidiaria del contrato tras la denuncia de la Tesorería de la Seguridad Social a estas empresas por "fraude millonario" en las cotizaciones.

Por último, el apuntado que esto es "un ejemplo más" de cómo los "servicios privatizados de la Administración autonómica funcionan gracias al sacrificio de los servidores públicos".