PSCyL apoya las reivindicaciones de la Plataforma de Bomberos Profesionales ante la "parálisis" en tramitación de la ley

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSCyL y viceportavoz en las Cortes, Nuria Rubio, ha acusado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de estar de 'tournée' --gira-- por la Comunidad con "campañas ficticias" mientras tiene "abandonados" a todos los colectivos profesionales al estar "paralizada", entre otras cuestiones, la tramitación del Proyecto de Ley de ordenación y coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales desde su aprobación en Consejo de Gobierno el pasado 27 de marzo.

Así lo ha señalado Rubio tras reunirse con representantes de la Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León a quien ha mostrado su apoyo cuando tienen esta ley con un plazo de enmiendas hasta el 30 de mayo, con una prórroga hasta el 27 de junio.

La vicesecretaria general del partido en la Comunidad ha recordado que el PSOE presentó 42 enmiendas y, a día de hoy, "nadie sabe nada" acerca del proceso de tramitación, lo que demuestra que el PP "una vez más da la espalda" a los profesionales del sector.

Todo ello mientras está "entretenido en campañas ficticias" para decir que va a situar a Castilla y León entre las comunidades más importantes pero "dejando de lado los problemas de la Comunidad".

"Yo lo que le digo al señor Mañueco que se ponga a trabajar de una vez por todas porque lo que necesitamos es un presidente y un gobierno que se ocupe y se preocupe de la gente que vive en Castilla y León", ha expresado la líder socialista.

Durante su intervención, la líder socialista ha hecho hincapié en que el PP ha dado la "espalda" a los profesionales de un sector que ha "sufrido mucho" en los últimos meses", un punto en el que ha apuntado que en "todos los plenos hay reivindicaciones de distintos sectores de servicios públicos que se concentran frente a las Cortes cuando hay sesiones plenarias".

"POCA ESPERANZA"

La vicesecretaria general del PSCyL también ha detallado que durante el encuentro los socialistas han trasladado su compromiso a la plataforma de registrar un documento para pedir a la comisión que convoque la ponencia par que esta ley se pueda tramitar.

No obstante, ha confesado "no tener mucha esperanza" de que pueda llegar a tramitarse antes de que finalice la legislatura porque si se ponen en marcha los presupuestos, el calendario queda "muy justo" y casi no va a haber actividad ordinaria durante noviembre y diciembre.

Para Rubio, esto pone de manifiesto que los 'populares' han "engañado" una vez más a los bomberos de Castilla y León, igual que han hecho con los agentes medioambientales, a todo el personal de los servicios públicos y en general a toda la ciudadanía de la Comunidad.