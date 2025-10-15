El PSCyL apuesta por que las mujeres opten por el medio rural "como un ejercicio libre, no de resistencia"

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, y la secretaria de Igualdad, Lorena Valle, presentan en León el Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural - PSCYL

Nuria Rubio y Lorena Valle presentan en León el Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural

LEÓN, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Csatilla y León ha apostado por que las mujeres opten por el medio rural "como un ejercicio libre, no de resistencia" con la presentación del Manifiesto con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural que contempla un "firme compromiso con la igualdad".

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio, y la secretaria de Igualdad, Lorena Valle, han presentado este miércoles en León este documento frente a un Partido Popular que "siempre ha ido en contra de los avances en los derechos de las mujeres".

"Eso sí, son los primeros en instrumentalizar a las mujeres o a las víctimas de violencia machista", han criticado las socialistas en declaraciones a los medios, en las que han recordado que la Junta ha sido "pionera" en España en "introducir a la extrema derecha en las instituciones, a los negacionistas de la violencia de género y de la igualdad entre hombres y mujeres".

También han subrayado que las mujeres que viven en el medio rural sufren una "doble brecha por el simple hecho de ser mujeres y también por la falta de oportunidades o servicios públicos adecuados que sí tienen las que viven en núcleos urbanos".

En este sentido, Rubio ha asegurado que las mujeres del entorno rural son "valientes, son el alma de los pueblos, son las que permiten que sigan viviendo", razón por la que ha señalado que "hay que poner las políticas y los recursos para acabar con las brechas sociales".

Por su parte, Valle ha sostenido que el PSOE de Castilla y León "quiere y debe mirar a los ojos de las mujeres que sostienen la vida en los pueblos a las que sin hacer ruido mantienen viva a Castilla y León".

"Sé lo que es pelear por tu tierra cuando otros se olvidan de ella", ha expresado, un punto en el que ha remarcado conocer lo que le cuesta a una mujer del medio rural sacar adelante un negocio, un proyecto o una familia.

Por eso, ha abogado por construir una Castilla y León con servicios públicos "dignos y oportunidades para todas las mujeres, donde quedarse no sea un acto de resistencia sino una elección libre".