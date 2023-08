PSCyL avisa de que el Debate sobre Política General "no es arma de cálculo electoral" y sí un "derecho"

VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, ha advertido hoy al Gobierno de coalición que el Debate sobre Política General "no es un arma de cálculo electoral" y sí un "derecho" del ciudadano que su partido pedirá "cumplir" tal y como recoge el Estatuto de Autonomía y el Reglamento de las Cortes.

"El Grupo Parlamentario Socialista va a hacer lo que ya hicimos en el pasado mes de junio, decir que se cumpla con la normativa y con las leyes de Castilla y León, que se atienda los derechos de los ciudadanos de Castilla y León. El debate sobre el Estado de la Comunidad, no es un arma de cálculo electoral para el gobierno ultraderechista de la Junta de Castilla y León, es un derecho de los ciudadanos. Es que están muy acostumbrados a vulnerar derechos de las mujeres, de los agricultores, de los trabajadores, de las familias, de los parlamentarios...", ha señalado la dirigente socialista durante su comparecencia ante los medios en las Cortes.

Sánchez ha explicado que este martes, 29 de agosto, tanto en la Mesa como en la Junta de Portavoces, pedirá que se cumpla con el "Estatuto de Autonomía" y el "Reglamento de las Cortes" y se celebre la sesión.

Al hilo de estas palabras, la socialista ha advertido de que Castilla y León "no es la arcadia feliz de la extrema derecha". "Aquí han devaluado las instituciones, incluido el Parlamento autonómico. Aquí no se produjo el debate sobre el Estado de la Comunidad que nuestro reglamento marca que tiene que ser antes del 30 de junio en su artículo 149", ha incidido.

En este sentido se ha cuestionado si en esta Comunidad se tiene que estar al "albur" de lo que sucede en el resto del país, "de si hay elecciones generales o si se convoca un debate de investidura". "Castilla y León tiene su propio idiosincrasia, tiene sus problemas, sus anhelos, tiene a sus ciudadanos y a su tierra preocupados por sus cosas, no por si hemos sido la consecuencia directa de que el Partido Popular sea incapaz, y lo será por décadas, de gobernar este país. Por tanto, han de convocar el Debate sobre el Estado de la Región", ha zanjado.

Sáchez ha recordado cómo el curso político acabó con "ganaderos asaltando Delegaciones Territoriales de la Junta por la "pésima gestión" de la "crisis" de la tuberculosis bovina. "El verano hemos conocido cómo desmantelan de facto el Serla con una incapacidad absoluta de gestión hasta para mantener a sus trabajadores por falta de liquidez. Se han elevado a 16 los ceses en la Consejería de Empleo y hoy mismo conocíamos en el Boletín Oficial de Castilla y León que hay más de 4.500 solicitudes pendientes de revisión para ayudas al alquiler", ha matizado.

"Esto es lo que hace un gobierno de extrema derecha", ha apostillado para insistir en que el debate no puede depender de si al Partido Popular "le va bien o mal a efectos de unas elecciones generales o de un debate de investidura". "El Debate sobre el Estado de la Comunidad está tasado en el artículo 149 de nuestro Reglamento. Esto es una Comunidad autónoma seria, con normas que han de cumplirse", ha subrayado.

Por último, ha explicado que a su formación "nadie" le ha preguntado cuándo se va a hacer. "Pero si nos preguntan diremos que cuánto antes. Lo marca el Estatuto de Autonomía, lo marca el Reglamento de esta casa, antes del 30 de junio. Los castellanos y leoneses necesitan respuestas", ha añadido para asegurar que verán a un Luis Tudanca, secretario general del partido, "muy fuerte, sólido y solvente, con muchas cosas que decir para dar la cara por esos agricultores, por esos trabajadores, por esas mujeres o por esas familias, más de 4.500, que están pendientes de recibir las ayudas al alquiler", ha agregado.

De ahí que haya pedido a la Junta "seriedad, respeto y rigor", para ironizar que "igual le da" el estado de la Comunidad que el de la tramitación de las leyes de Concordia o Violencia Intrafamiliar. "No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza. No saben si matan o espantan, si las tramitan o no. Cuando resulta que desde hace un año, un año, ya acabó el periodo de alegaciones", ha puntualizado en referencia a las últimas declaraciones del consejero y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, al respecto del debate y el estado de estas normas.