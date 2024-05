PSCyL sobre la demora en la reforma del Clínico de Valladolid: "O Vázquez da la cara o pediremos su reprobación"

Los socialistas anuncian medidas en Ayuntamiento y Cortes para exigir el fin de unas obras que debían haber concluido "en 2013"

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSCyL solicitará la comparecencia "urgente" del consejero de Sanidad para que "dé explicaciones" sobre la demora en la reforma del Clínico de Valladolid y advierte de que "si no da la cara" acabará pidiendo "su reprobación".

"Vamos a pedir hoy mismo la comparecencia urgente del consejero de Sanidad para que dé explicaciones sobre lo que está pasando. Si no quiere dar la cara, presentaremos una pregunta en el próximo Pleno Ordinario y, si sigue empecinado en no dar la cara y no dar explicaciones, acabaremos pidiendo su reprobación", ha anunciado el secretario autonómico del partido, Luis Tudanca, que, junto al portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha lamentado la situación en el que se encuentra el centro hospitalario y que, a juicio, refleja la "ineficacia en la gestión sanitaria" de la Junta.