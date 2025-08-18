PSCyL lamenta la muerte del bombero forestal en Espinoso de Compludo y manda apoyo a familiares y compañeros

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Carlos Martínez, ha lamentado el fallecimiento de un bombero forestal en Espinoso de Compludo (León) y ha mostrado su apoyo a familiares y compañeros.

"Terrible noticia", ha señalado en su cuenta de la red social 'X', de la que se hace eco Europa Press, donde relata el fallecimiento del bombero forestal al volcar una autobomba, accidente en el que también ha resultado herido otro integrante del operativo de lucha contra incendios de la Junta.

"Un abrazo enorme a sus familiares, amigos y compañeros. A estos últimos, y al resto de efectivos que lucha contra los incendios forestales, todo nuestro apoyo", ha finalizado.