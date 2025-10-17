El PSCyL pide explicaciones a Mañueco ante la posibilidad de que Villanueva diera las "consignas" en la 'trama eólica'

González recuerda que Villanueva se sentaba junto a Mañueco durante los hechos juzgados en el macro-juicio

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Pedro González, sostiene que tras escuchar los últimos testimonios que están pasando por los juzgados en el macro-juicio de la 'trama eólica', "los muchos empresarios que han sufrido las actitudes mafiosas de la Junta de Castilla y León ya han señalado al que fuera vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, como responsable de la trama".

González sostiene que los empresarios que van pasando por los tribunales ya han dejado claro que los altos cargos de la Junta les aseguraron que las "consignas las daba el propio Villanueva para decidir a quién se les concedía licencias para abrir parques eólicos y a quien no".

Es decir, "la Justicia se está acercando a los que fueron compañeros del señor Mañueco en el Consejo de Gobierno. Los que se sentaban junto él para la toma de decisiones que, supuestamente, tenían que beneficiar a Castilla y León", advierte el dirigente socialista a través de un comunicado recogido por Europa Press.

González subraya que, por lo tanto, "Mañueco ya estaba allí. No puede escurrir el bulto diciendo que esto fue hace muchos años. Porque él estaba allí. Él formaba parte de un Gobierno que ahora se sienta en el banquillo de los acusados. Porque, además, en aquellos años, Mañueco era el presidente del Comité de Ética y Garantías del PP en el ámbito nacional. Ahora entendemos por qué. Porque miraba hacia otro lado".

Asimismo, concluye que van comprobando cómo, durante años, las decisiones que tomaban los compañeros de Mañueco "solo beneficiaban al bolsillo de sus amigos e impedían, de esta forma, que las empresas pudieran invertir en la Comunidad y crear puestos de trabajo".

"Seguimos viendo al señor Mañueco cada vez más escondido a medida que avanza el macro-juicio por uno de los mayores casos de corrupción que hay en España. No olvidemos que la justicia pide más de 800 millones de multa y 138 años de cárcel para ex altos cargos de la Junta". "El señor Mañueco debe salir a la palestra, debe retratarse y asuma las responsabilidades que tenía y tiene", concluye González.