PSCyL pregunta a la Junta si el encargo a una consultora es porque aún no sabe el estado de sus carreteras tras 34 años

PSCyL replica a Vázquez que "la decena" que había en Colón no representa CyL y reprocha los gritos contra el Rey

PSCyL replica a Vázquez que "la decena" que había en Colón no representa CyL y reprocha los gritos contra el Rey - EUROPA PRESS.

Enmarca el contrato en el proceso de "desvalijamiento" realizado en la Comunidad y "privatización" de los "trozos" que quedan

VALLADOLID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes ha acusado hoy a la Junta de privatizar el Plan de Carreteras de Castilla y León al encargar a una consultora vasca un estudio que, a su juicio, denota que los 'populares', tras 34 años de gobierno, aún desconocen el actual estado de sus vías en la Comunidad.

Así lo ha denunciado hoy la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, quien, junto al coordinador del Área de Fomento de los socialistas, Ángel Hernández, ha mostrado la extrema preocupación tras comprobar que "primero despoblaron Castilla y León, luego la desvalijaron y, ahora, los restos los trocean para privatizarlos", en referencia al Plan Regional de Carreteras.

"Mañueco tiene que salir de su escondrijo para explicar por qué se privatiza ese plan y se pone en manos de una consultora vasca. ¿Es un plan premeditado?", ha interpelado Sánchez, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha acusado al Ejecutivo regional de preferir un acuerdo con una empresa privada en lugar de con el partido que ganó las últimas elecciones y resto de grupos representados en las Cortes.

El último episodio con el referido plan lo ha enmarcado Sánchez en la misma política de "privatización" seguida por Fernández Mañueco con el Plan de Promoción Industrial, las cinco líneas del Plan de Choque de Empleo contra la Covid, el Estudio de la Situación Social y Económica y el Plan de Internacionalización.

CON UN COSTE DE 127.000 EUROS

Por su parte, el portavoz socialista de Fomento, Ángel Hernández, ha advertido de que el referido encargo a la consultora vasca supondrá un coste de más de 127.000 euros y ha preguntado a la Junta si, tras 34 años de gobierno del PP en la Comunidad, aún desconoce el estado de las carreteras autonómicas y por eso, obviando el trabajo de los funcionarios y de los respectivos servicios territoriales, tiene que acudir a ese contrato.

Pero además, Hernández también ha censurado otros incumplimientos de la Junta en cuanto a que durante la vigencia del referido plan, entre 2008 y 2020, tan sólo se ha ejecutado el 23 por ciento del mismo, incumpliendo el 77 restante, y también el compromiso adquirido por todos los grupos representados en las cortes, incluido el PP, tal y como recoge una moción aprobada en septiembre del pasado año, de presentar un informe de evaluación y un nuevo plan sobre la mesa antes de concluir 2021.

"Según el contrato con la empresa adjudicataria, todo ello no estará antes de 2023. Por ello, en estos momentos no contamos con ningún plan en vigor", ha criticado Hernández, quien, al mismo tiempo, se queja de que de los 11.000 kilómetros de carreteras en Castilla y León, el 23 por ciento es de menos de seis metros, es decir, vías estrechas de un solo carril, "pero parece que la Junta no conoce estos datos".

El socialista también recuerda que entre los encargos recogidos en el pliego de condiciones suscrito con la consultora vasca--se ha obviado un informe sobre el impacto demográfico comprometido por acuerdo en Cortes--figura una recogida de información previa, con un inventario de la red de carreteras, entre otros cometidos.

"¡Pero me está diciendo la Consejería de Fomento que no sabe qué carreteras tiene, ¿desconoce cuáles son sus competencias?", se pregunta el parlamentario socialista, al tiempo que ha recriminado a la Junta por reducir la inversión en conservación de carreteras en Castilla y León, "pero pide al Gobierno de la nación lo contrario. ¿Está legitimado para ello?".