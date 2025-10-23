El PSCyL sobre la 'trama éolica': "Mañueco siempre estuvo ahí, fue compañero de Villanueva y jefe de Delgado".

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

"El señor Fernández Mañueco siempre estuvo ahí, fue compañero de Villanueva y máximo responsable jerárquico de Rafael Delgado", ha resumido este jueves el secretario general del Grupo Parlamentario del PSCyL, Pedro González, durante el balance de los primeros días realizado del 'macrojuicio' por la denominada 'trama eólica', "la mayor trama de corrupción de la historia del Partido Popular en Castilla y León".

El político socialista ha aprovechado el parón del proceso judicial, que no volverá a reanudarse hasta el próximo día 3 de enero con la toma de declaración a nuevos testigos, con el fin de analizar las principales conclusiones extraídas hasta el momento a tenor de los testimonios ofrecidos por distintos testigos, entre responsables de la Administración autonómica, fundamentalmente vinculados al Ente Regional de la Energía (EREN) y a los servicios territoriales de Industria, además de empresarios que han denunciado haber sido sometidos a chantaje para que en sus proyectos de desarrollo de parques eólicos dieran entrada, obligatoriamente, a socios o 'partners' locales.

Tras recordar que ocupan el banquillo trece personas, entre ellas Rafael Delgado, principal inculpado que ocupó los puestos de viceconsejero de Economía y secretario general de dicho departamento, con peticiones de pena por parte del Fiscal Anticorrupción de hasta 123 años en su conjunto y multas por importe de 850 millones de euros, Pedro González mantiene la idea de que el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "se ha puesto de perfil" pese a que en las fechas investigadas "siempre estuvo ahí y debía de saber lo que ocurría en la Junta y en el Partido Popular".

Los cargos de Mañueco como secretario general del PP entre 2002 y 2017, consejero de Presidencia y Administración Territorial entre 2001 y 2007, consejero de Justicia e Interior de 2007 a 2011 y presidente del Comité de Ética y Garantías de los 'populares' a nivel nacional entre 2008 y 2018 son suficiente bagaje, a juicio de González, como para presumir que el aludido estaba al corriente de las "prácticas mafiosas" a las que distintos altos cargos sometían al empresariado del sector eólico, entre ellos el entonces consejero económico, Tomás Villanueva, y su segundo de a bordo, Rafael Delgado, ya que "fue compañero de gobierno del primero y máximo responsable jerárquico del segundo", ha denunciado públicamente el socialista.

"Los testigos no han negado los hechos, alegan coeficiencia debida y prescripción y se lo imputan al consejero ya fallecido", ha advertido González, quien denuncia, en declaraciones recogidas por Europa Press, que entre las consecuencias de esta trama, "la mayor de corrupción en la historia del PP en Castilla y León, partido que por algo lo lleva en su ADN", el desarrollo industrial, económico y social de la Comunidad "se vio paralizado por la ambición y deseo de enriquecimiento de algunos políticos" vinculados al Partido Popular.

"SICILIA Y LEÓN"

De hecho, el socialista ha apuntado que buena parte de los empresarios renunció a invertir en Castilla y León, que denominaban "Sicilia y León", con motivo del chantaje al que se veían sometidos para dar entrar en sus proyectos a socios locales, "los que determinaban altos cargos de la Junta", y ha puesto como ejemplo los denominados "semáforos" o listas que con distintos colores venían a resumir el estado de tramitación en el que se encontraban los expedientes, con el color rojo para aquellos que había que paralizar o desechar porque los promotores no se plegaban a dichas exigencias y el verde para aquellos que pasaban por el aro y en pocos meses obtenían la autorización.

En uno de los casos, al promotor se le denegó la autorización porque contaba con socios catalanes y en otro caso se le dijo que no era posible porque en el accionariado contaba con 'partners' alemanes. "Rafael Delgado llegó a decir que si lo autorizaba, le cortaban la cabeza", ha recordado González, quien por ello ha lanzado la siguiente pregunta: "¿Quién le iba a cortar la cabeza?".

"Esta es la triste realidad de la trama. Hace tiempo que exigimos responsabilidades a Herrera, Villanueva y Mañueco", ha recordado el socialista, quien ha anunciado que su formación seguirá pendiente del juicio con el fin de denunciar todas aquellas prácticas mafiosas que pueda desvelar el resto de los testigos.