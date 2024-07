PSOE acusa a Carnero de "una gestión municipal desastrosa" al ser senador,y el PP defiende que es "bueno para la ciudad"

VALLADOLID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid ha acusado en el Pleno Extraordinario del Consistorio que ha tenido lugar este viernes, 5 de julio, al alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, de tener una "gestión municipal desastrosa" y de "servirse" del cargo; mientras que el Grupo 'Popular' ha defendido que "es bueno para la ciudad" y que "Valladolid se merece un alcalde Senador".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, ha acusado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, de tener una "gestión municipal desastrosa" y de "servirse" del cargo, ya que "cobra de dos cargos, de senador y de regidor de la capital" y de que "no ha venido a servir a Valladolid, sino a servirse de esta".

"Desde hace un año, y el tiempo nos ha dado la razón, Valladolid necesita un alcalde en exclusiva", ha asegurado Herrero, quién, además, ha aseverado que "en Valladolid Carnero ni está ni se le espera, y lo que todo el mundo ve es que Carnero es medio senador y medio alcalde".

Asimismo, ha añadido que Carnero "tiene la gestión municipal hecha un desastre y no ha cumplido ninguno de los compromisos que expuso antes de las elecciones municipales del pasado año", ha asegurado Herrero.

Además, el portavoz socialista ha insistido en que "la agenda demuestra que no trabaja, en el año que lleva de alcaldía ha contado con 83 días libres, 103 mañanas libres y 223 tardes libres. De media solo 2 días a la semana ha tenido una agenda acorde con la de un alcalde".

"Usted no quería ser alcalde, y lo demuestra cuando estaba en la Junta cuando aseguraba que estaba comprometido con el proyecto Mañueco", ha explicado, y ha añadido que "para Carnero el trabajo de oposición es indigno, se agarró al sillón de consejero".

Por último en su primera intervención, el portavoz socialista ha criticado que el regidor "está cobrando 100.000 euros de senador y 14.000 de alcalde, además que ha creado el puesto de 'Alcalde B', le subió el sueldo a los asesores, contrató otro chofer y se fue al Senado".

Además, en su segunda intervención, Herrero ha criticado la "falta de transparencia" del alcalde de Valladolid, por el uso de su chofer personal, del que, según ha denunciado, "no se sabe lo que hace".

Según el líder de la oposición, el chofer del alcalde ha realizado once viajes en once meses, de los cuales nueve han sido a Madrid. "¿Por qué no usa usted el tren para ir a Madrid? ¿Por qué no se coge un Ouigo, por ejemplo, para ir a Madrid?", ha cuestionado el portavoz socialista.

Por parte del Partido Popular, la portavoz Blanca Jimenez ha reprochado a Pedro Herrero que la moción tratada es "una muestra de infantilismo político, de pataleta de un grupo político frustrado, enrabietado y desnortado que usted representa a la perfección", a lo que ha añadido que "es una muestra más de cómo utilizar los mecanismos legítimos de una institución para hacer la peor de las políticas, es decir, la de la mentira".

"Todo su planteamiento, señor Herrero, en este Pleno y también a lo largo del mandato, está siendo falso, torticero e interesado, porque usted lo único que quiere es generar confusión en los ciudadanos y lanzar bulos, como si eso de alguna manera fuera a aumentar su popularidad", ha aseverado la 'popular'.

Además, Blanca Jimenez ha planteado que, en el conjunto de España, hay 49 senadores que son alcaldes y 16 diputados son alcaldes. "Hay personas con la gran capacidad de poder ejercer ambas responsabilidades y que además eso sea bueno para los ciudadanos, llevando la voz del municipalismo a las Cortes Generales", ha afirmado la portavoz del PP.

Para concluir su intervención, la 'popular' ha recordado que el anterior alcalde de la ciudad y actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante su primer año de mandato realizó 1054 actividades como regidor, mientras que, el actual alcalde, ha hecho 1062.

Por su parte, la teniente de alcalde de Valladolid, Irene Carvajal, ha acusado al Partido Socialista de "dividir" la ciudad en "regiones de primera y de segunda" y ha criticado a la oposición por "intentar adquirir un protagonismo" a través de "mociones" que "paralizan al equipo de gobierno y a los funcionarios del ayuntamiento".

"De los puestos se evidencia claramente que las políticas del Partido Socialista nos dividen en regiones de primera y de segunda", ha afirmado Carvajal, quien ha insistido en que la financiación de las actuaciones de progreso de la ciudad depende "del signo político" del gobierno municipal o "del rencor del ministro de turno".

Asimismo, la teniente de alcalde ha asegurado que la oposición "fracasó" en el pleno extraordinario que solicitó para "negar a Valladolid el soterramiento de las vías del tren", así como en el debate del estado de la ciudad, en el que, según Carvajal, se demostró que el equipo de gobierno es "solvente" y "cumple con lo prometido".

"Fracasaron con su demanda en el contencioso administrativo frente al acuerdo de la junta de gobierno de 21 de agosto del 2023 por el que se modificó la RPT", ha señalado Carvajal, quien ha leído un párrafo de la sentencia que, a su juicio, "deja patente su necedad".

Por último, la teniente de alcalde ha acusado a la oposición de "insultar" y "degradar" la institución municipal, algo que, según ha dicho, "demuestra que no tienen argumentos válidos que defender".

Por otro lado, la portavoz del Grupo Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita, ha criticado la "falta de coordinación" del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento de Valladolid ya que, ya que, bajo su criterio, "no hay una visión de conjunto de la labor de Gobierno ni una coherencia entre lo que se hace en las diferentes concejalías y áreas", ha asegurado Anguita.

La representante de VTLP ha insistido en que "cada uno va por donde puede" y ha cuestionado que los concejales conozcan "algo del resto de las áreas que no son de su competencia ni por qué se toman las decisiones en algunas de ellas". Según Anguita, "esto requiere de horas de coordinación y decisión colegiada, algo que no parece tener en estos momentos el alcalde y, por tanto, tampoco el equipo de Gobierno".

Asimismo, la portavoz ha criticado que en la "agenda institucional tampoco aparecen otras reuniones de todo el equipo de Gobierno, más allá de las juntas de Gobierno, que son ventiladas casi todas las semanas, por muchos asuntos y decretos que haya que aprobar". "No parece que el debate, el tratar con profundidad los temas y la deliberación sean la metodología elegida en estas reuniones", ha lamentado.

En este contexto, Anguita ha cuestionado la figura del "superfuncionario" que el alcalde ha designado como coordinador de políticas públicas, "no parece el caso" que este cargo "pudiese poner un poco de orden y ejerciera esa labor de coordinación", ha afirmado.

Además, la representante de VTPL ha criticado la "remuneración y unas responsabilidades que superan las de un teniente alcalde" de este cargo, lo que "habla de lo poco cohesionado y la escasa confianza que procesa el señor Carnero a su actual equipo de gobierno".

A las mociones presentadas por el Partido Socialista, el Pleno ha aprobado con los votos a favor del PP y Vox y en contra del PSOE y VTLP, ha aprobado dos enmiendas de sustitución que han presentado los Populares.

La primera moción trata sobre que "el Pleno del ratifica su compromiso para favorecer el ejercicio de los derechos constitucionales de sufragio activo y pasivo, especialmente de los miembros de la corporación municipal, y rechaza cualquier utilización de la legislación electoral con carácter 'ad hominem'. Y, la segunda moción aprobada versa sobre que "el Pleno declara su apoyo expreso al artículo 69"