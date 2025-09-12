PSOE acusa a Carnero de incumplir el plan de limpieza y "guardar en un cajón" proyectos "muy demandados" en los barrios

VALLADOLID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid ha rechazado este viernes dos mociones presentadas por la oposición en las que ha criticado que la ciudad "nunca ha estado tan sucia como ahora" y ha acusado al alcalde, Jesús Julio Carnero, de "incumplir" el plan de choque de limpieza comprometido hace más de dos años, así como que el equipo de Gobierno mantenga "guardados en un cajón" proyectos de interés general por valor de más de 12 millones de euros.

En este marco, los socialistas han subrayado que el número de quejas ciudadanas por la suciedad alcanzó cifras "de récord histórico" en agosto con 4.965 peticiones de los ciudadanos, lo que supone un 82 por ciento más respecto al año pasado.

"Con el mismo personal y más dinero, la ciudad está más sucia que nunca", ha afirmado el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, que ha señalado al equipo de Gobierno por "negar el problema" y de "haber convertido Valladolid en un basurero" mientras se incrementa la tasa de basuras.

Además, el concejal del Área de Salud y Seguridad Ciudadana, Dionisio Cuadrado Toquero, ha replicado que "el problema está en la renovación de maquinaria que lleva sin cambiarse ocho años", en referencia a la legislatura anterior, y ha afirmado que "la verdadera suciedad es la mugre socialista del anterior mandato".

Por su parte, Carnero ha reconocido que la situación de la limpieza "no le gusta", aunque ha recalcado que "estaba mucho peor antes". "A mí, desde el punto de vista de la limpieza, no me gusta cómo está, pero estaba mucho peor. Por eso dije que había que trabajar en tres ámbitos: el de los recursos personales, el de los materiales y el organizativo", ha señalado.

El alcalde ha asegurado que ya se han dado "pasos en ese sentido, aunque no suficientes", y ha garantizado que el objetivo es "enderezar del todo la situación" para que Valladolid vuelva a ser "la ciudad limpia que fue con León de la Riva y dejó de serlo con Óscar Puente".

En otra moción, el PSOE ha instado al Gobierno municipal a "rescatar" proyectos elaborados durante el anterior mandato por valor de más de 12 millones de euros, entre ellos la reurbanización de las calles López Gómez o Madre de Dios, así como la adecuación turística de la galería de la Esgueva Norte o la renovación de la iluminación ornamental de la Plaza Mayor y el Ayuntamiento.

Según los socialistas, estas actuaciones, muchas de ellas "muy demandas en los barrios", llevan más de dos años "guardadas en un cajón sin justificación razonable" y sin incluirse en los presupuestos de 2024 ni 2025.

El concejal socialista, Pedro Vélez, ha acusado al equipo de Carnero de "abandonar barrios obreros" mientras se destinan "entre cinco y siete millones a obras innecesarias como la reforma del Puente del Poniente".

En este marco, el concejal del Área de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Manuel Martín Meléndez, ha defendido que "el Gobierno tiene derecho a priorizar" y ha acusado al PSOE de "cinismo", al recordar que varias de esas actuaciones ya existían en 2019 y tampoco se ejecutaron entonces.

BENIGNO DE VEGA-INCLÁN

Por último, el Pleno ha aprobado por unanimidad la moción conjunta presentada por PP y Vox para conmemorar en 2028 el 170 aniversario del nacimiento de Benigno de Vega-Inclán, hijo predilecto de la capital y precursor del turismo cultural en España.

En este punto, Valladolid Toma la Palabra (VTLP) ha presentado dos enmiendas, de las que se aceptado la relativa a reforzar la colaboración con otras ciudades e instituciones como la Casa de Cervantes, pero se ha rechazado la de adelantar los actos a esta legislatura.

En este sentido, la portavoz de VTLP, Rocío Anguita, ha criticado que el equipo de Gobierno "traiga propuestas de corto alcance" y ha reprochado que se haya planteado un aniversario en 2028 "cuando la legislatura termina en 2027". "Nos traen un acuerdo para la siguiente legislatura sin hacer nada en ésta. ¿Tan seguros están de salir elegidos?", ha cuestionado.

La concejala de Cultura y Turismo, Blanca Jiménez, ha defendido que la iniciativa "mira por el beneficio de la ciudad" y ha recordado que la propuesta podrá desarrollarse en el futuro, "con consenso si es posible, y si no, también".