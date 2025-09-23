PSOE acusa a la Junta de responder a la tragedia de los incendios colocando carteles con mensajes a los afectados

La socialista Nuria Rubio pide a Mañueco que cese a su consejero de Medio Ambiente y le sustituya por un "buen cartero"

VALLADOLID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León ha vuelto a exigir este martes la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su "nefasta" gestión en la lucha contra los incendios forestales en la Comunidad este verano y ha pedido al presidente de la Junta que su cese vaya acompañado con la contratación de un "buen cartero", en alusión irónica al género epistolar utilizado por la Junta para dirigirse a los vecinos de las localidades afectadas para reconocer la fortaleza demostrada.

Y es que para la procuradora socialista Nuria Rubio, la Junta se habría superado al utilizar ahora "el dolor de las personas para hacer propaganda" al dedicarse a colocar carteles en las casas de los municipios afectados. "¡Aquí invierte la Junta, si hubiera invertido esta casa nunca se hubiera quemado...este municipio lo salvaron sus vecinos luchando contra el fuego con su alcalde a la cabeza!", ha recordado Rubio mostrando una foto de una de las viviendas devastadas por el fuego cuya pared ha sido engalanada con un cartel en el que la Administración regional anuncia su propósito de invertir en el inmueble.

"Lo máximo que ha hecho el señor Mañueco es mandar una carta tipo a todos los ayuntamientos que sufrieron la tragedia, un corta y pega, o mandar al alcalde de Ponferrada a entregar en mano a los alcaldes una carta, al estilo de Jorge Javier Vázquez en el programa 'Hay una carta para tí', además de "amenazar" a los regidores con privarles de subvenciones por haber criticado a la Junta. "Esta escena es ya de 'Los Soprano'. Cuídense mucho de hacer este tipo de cosas porque vamos a controlar estas subvenciones", ha amenazado la procuradora socialista, quien ha provechado para advertir a los 'populares' que en unos pocos meses les llegará el momento de "entregar las llaves de su cortijo", una vez que se celebren las próximas elecciones en Castilla y León.

El principal aludido, el titular de Medio Ambiente, por contra, entiende que la respuesta del Ejecutivo regional a la tragedia ha sido "integral, inmediata y ambiciosa para la recuperación de las personas afectadas y la restauración natural", reacción que, como así ha advertido, inició la Administración regional incluso antes de que se extinguiera la totalidad de los fuegos con un acuerdo de fecha 20 de agosto que contempla todo un paquete de iniciativas que ha enumerado, entre ellas cerca de 5,6 millones de kilos de alimentos para 343 ganaderos y 61.940 cabezas de ganado, ayudas por distintos importes para los afectados y los ayuntamientos para carreteras, telecomunicaciones y otras infraestructuras, incluidas las de tipo cultural, obras de emergencia y una mejora del operativo de prevención y extinción de incendios.

LA FIGURA DEL BOMBERO FORESTAL Y LA EDAD DE JUBILACIÓN

Precisamente, con respecto al operativo, el también socialista José Luis Vázquez ha abundado en sus críticas a Suárez-Quiñones por no haber aún reconocido la figura del bombero forestal y haber aplicado el coeficiente reductor para anticipar su edad de jubilación, algo que, tal y como ha denunciado, llega ya tarde para los Daniel Gullón, Nacho o Emilio, con 62, 57 y 59 años, ya fallecidos en la lucha contra el fuego, y de cuyas muertes le ha hecho responsable.

"Diga bombero forestal, no son ni peones de campo, ni operarios ni mangueristas ni carristas...son bomberos forestales", ha precisado Vázquez, quien ha recriminado que en compensación por los "daños irreparables" de los incendios, con 27.000 hectáreas devastadas en 2021, 81.000 y cuatro muertos en 2022 y 141.000 hectáreas y cinco víctimas en 2025, la Junta haya dispuesto una serie de ayudas "pírricas e insultantes".

"Usted tenía que estar en su casa. Es normal que no pueda pasear por León, Zamora, Salamanca o Ávila...pero no se preocupe porque en cinco meses lucharemos por un operativo público con bomberos forestales", ha augurado el socialista.

A este respecto, el consejero del ramo ha achacado la tardanza en la aplicación del coeficiente reductor para la jubilación del colectivo, "algo que es la clave", al propio Gobierno central, que lo ha aprobado hace una semana, algo que, según ha apuntado, exigió la Junta hace casi dos años mediante Real Decreto, sin esperar a la aprobación de la Ley de Bomberos Forestales que se produjo el 8 de noviembre.

Desde esa fecha, Quiñones sostiene que su departamento viene trabajando para su aplicación en Castilla y León al objeto de modificar el decreto del operativo de 2004 que se encuentra en fase de negociación con los agentes sociales, al tiempo que ha recordado que el convenio colectivo del personal laboral de la Junta ya contempla la figura del bombero forestal "y pronto habrá unas normas para su reconocimiento