PSOE acusa a PP y Vox de "desmantelar" el Servicio de Parques y Jardines de Valladolid con la "supresión" de 19 plazas - PSOE

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado al equipo de Gobierno de PP y Vox de "desmantelar" el Servicio de Parques y Jardines con la "supresión" de 19 plazas y ha apuntado a que la modificación de la RPT es una "apuesta clara" del actual Ejecutivo municipal por "avanzar en su externalización".

El pasado 18 de agosto, la Junta de Gobierno Local aprobó a "hurtadillas" una "modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en el ámbito del Servicio de Parques y Jardines" que no formó parte de ninguna de las once notas de prensa que se emitieron ese día, según han criticado fuentes socialistas en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de una RPT que "suprime" 19 plazas de 'Peón/a y Peón / Jardinero/a', con la única justificación acreditada en la memoria, de que "están vacantes y no se puede, con el nivel actual de ocupación de las plazas, dar solución a las necesidades que han ido surgiendo a lo largo del tiempo como consecuencia del aumento exponencial de la superficie de los espacios verdes públicos de la ciudad de Valladolid".

A este respecto, el concejal socialista Juan Carlos Hernández ha criticado que se haya tomado esta decisión "cuando más falta hace, precisamente, cubrir las plazas del servicio para aliviar la cada vez mayor carga de trabajo del personal municipal y poder ofrecer un mejor servicio público en el cuidado de los parques y jardines".

También ha recordado que cada vez hay "más quejas" de la ciudadanía por la falta de mantenimiento de parques y jardines, y, por tanto, las decisiones deberían ir en la "dirección contraria" a la que está marcando PP y Vox en este servicio, "con necesidad de refuerzo a nivel de personal y medios materiales".