PSOE califica de "cacicada más del Gobierno de Mañueco" el cambio de ley para designar a los senadores

SALAMANCA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán, ha calificado de "una cacicada más" la proposición de Ley registrada por los portavoces de PP y VOX en el Parlamento regional para elegir a los senadores por la Comunidad en "una votación única y secreta".

Gómez Urbán, en una rueda de prensa ofrecida en la sede del PSOE de Salamanca, ha explicado que esta propuesta de las dos formaciones de Gobierno "es otra cacicada más del Gobierno de Mañueco", porque hasta ahora los senadores por la Comunidad se tiene que elegir con el acuerdo de todos los grupos y "con una mayoría suficiente".

La socialista ha recordado que en las últimas dos legislaturas, el senador propuesto por el PP "era un castellanoleonés de toda la vida, de pro", que conocía "las costumbres y los problemas de Castilla y León" como era el vitoriano Javier Maroto, y ha indicado que con el cambio de la ley PP Y Vox buscan que "no vuelva a suceder" lo que ha hecho el PSOE, que ha votado en contra.

Y es que según Gómez Urbán, al PSOE le importan los castellanoleoneses, "no se vende" y es capaz de poner en peligro la elección de su propio senador, el salmantino Fran Díaz, "a cambio de los que es la dignidad" y de que no haya un senador que no conocer los problemas de la Comunidad ni cuantas provincias tiene.

"Una vergüenza más de este Gobierno para poder eludir que no se necesite el acuerdo o la mayoría el hemiciclo y puedan nombrar a quiénes quieran y como quieran", ha concluido la viceportavoz socialista.