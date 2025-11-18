PSOE cree que Mañueco ha hecho "el ridículo" con la declaración y aconseja: "Alfonso, no te hagas más daño"

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha considerado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha hecho el "ridículo" con la declaración institucional para pedir a los grupos parlamentarios que retirasen las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 --se han presentado cuatro--.

"Alfonso, no te hagas más daño", ha aconsejado la portavoz del Grupo Socialista al jefe del Ejecutivo al que ha pedido también que "reflexione seriamente" y se pregunte qué está pasando cuando toda la oposición le ha dicho que el proyecto de presupuestos para 2026 "no sirve".

La socialista ha acusado al presidente de la Junta de haber realizado esa declaración institucional para tapar su "incapacidad" para sacar adelante unos presupuestos --Fernández Mañueco ha aprobado tres presupuestos desde 2019, dos de ellos con Vox--, a lo que ha añadido que esta vez fueron "devueltos a los corrales" primero por haber sido elaborados sin techo de gasto no financiero aprobado con anterioridad.

A modo de ejemplo, ha recordado que la presidenta de Navarra, María Chivite, ha sacado adelante desde el mismo año siete presupuestos, tres en situación de minoría porque tiene "voluntad de negociación, de escucha y de diálogo".

"Cuando uno piensa que no puede ser posible un ridículo más, llega el presidente de la Junta de Castilla y León y te demuestra que no, que siempre es posible", ha zanjado Gómez Urbán que ha vuelto a pedir a Fernández Mañueco que disuelva las Cortes y convoque elecciones. "Llegados a este punto, lo que le queda es reflexionar. Que se deje de plasmas, de telepromter y que haga lo que un presidente decente haría", ha exigido.

Patricia Gómez Urbán ha garantizado por otro lado que el PSOE mantendrá su enmienda a la totalidad a unas cuentas que ha tildado de "tomadura de pelo" a los ciudadanos de Castilla y León por parte de la Junta.

Preguntada sobre si la Junta debería retirar el proyecto de ley de presupuestos, ha bromeado sobre que resulta muy difícil ponerse en la cabeza de Fernández Mañueco para saber qué está pensando en estos momentos.