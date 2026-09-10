PSOE critica que el Gobierno "más caro de la historia de CyL" no tenga un espacio definido frente a despoblación

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El procurador del Grupo Parlamentario Socialista, Fran Díaz, ha criticado que el "Gobierno más caro de la historia de Castilla y León" no tenga un espacio "claro y definido" frente a la despoblación, lo que, a su juicio, evidencia que no hay un "plan de futuro" para la Comunidad.

Díaz ha censurado, en una pregunta a la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco Llamas, en el Pleno de este jueves, la "autocomplacencia" de la Junta en materia de despoblación, lo que se refleja en que el Gobierno autonómico "con más direcciones generales" y "que más le cuesta a los castellanos y leoneses", no tenga un espacio "propio" para abordar el reto demográfico.

En este sentido, ha afeado también que no se haya puesto en marcha una ley de dinamización demográfica, lo que enmarca en un "fracaso absoluto" de la actividad legislativa del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.

"Tomen nota, nos han tomado la delantera a izquierda y a derecha, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura y hasta Galicia, donde gobierna el Partido Popular. En todas ellas hay una ley de estrategia demográfica, una ley de dinamización demográfica. Ustedes a dormir, también a nivel legislativo", ha advertido Díaz.

Asimismo, ha defendido la llegada de personas de otros países que llegan a los pueblos de la Comunidad para "llenarlos" y ha acusado a Vox que "criminalicen" y quieran "expulsar" a estos migrantes "con la complacencia del Partido Popular". Vaya cara más dura, señorías", ha manifestado.

Por otro lado, ha censurado que la Junta "saca pecho" de medidas como el Buscyl, cuando en provincias como Salamanca "hay 100 municipios que en época de no periodo escolar se quedan sin ningún tipo de conexión por carretera", o de la matrícula gratis para el primer curso universitario cuando los alumnos que se han matriculado este año "han pagado religiosamente su matrícula, enterita".

"Ahora están esperando a que ustedes, en algún momento, les paguen eso. Con lo rápidos que son (la Junta), se pueden echar a temblar los estudiantes y sus familias", ha alertado.

Frente a ello, la vicepresidenta segunda de la Junta ha defendido que el Gobierno autonómico lleva "muchos años trabajando para fijar y atraer población" con "unos servicios de calidad", un contexto en el que ha enmarcado medidas como las rebajas fiscales que miran "especialmente" al mundo rural o la rehabilitación de viviendas, así como la gratuidad del primer año de universidad.

También ha destacado que la "hoja de ruta" de la Junta es "apostar por los autónomos y el relevo generacional en el campo", y ha respondido al PSOE que "lo que no contribuye a fijar población son las políticas socialistas".

En este sentido, ha criticado la eliminación de frecuencias o paradas de tren en la Comunidad por parte del Gobierno central que, además, "condiciona la financiación de los servicios públicos a las exigencias de los separatistas".