El PSOE critica la "mugre" en las calles de Valladolid y acusa al Ayuntamiento de "deteriorar los servicios públicos"

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, Pedro Herrero, ha criticado el estado de "suciedad" de las calles de la ciudad y ha acusado al equipo de Gobierno de "deteriorar los servicios públicos" al no aplicar, a su juicio, "medidas eficaces" para mantener la limpieza viaria.

El portavoz socialista ha recordado este jueves que el actual Gobierno municipal lleva "más de dos años" al frente y que "la ciudadanía puede comprobar que Valladolid nunca ha estado tan sucia". En este sentido, ha acusado al equipo de Gobierno de haber anunciado un "plan de choque de limpieza" que fue "pura propaganda" y de no dar respuesta a las quejas ciudadanas, que "se han disparado".

"Si no son capaces de mantener las calles limpias, ¿cómo van a prometer otras cosas más ambiciosas?", se ha preguntado Herrero. Asimismo, ha instado al Ejecutivo local a "dejar de preocuparse por boicotear la nueva estación de tren o los pasos de Ariza" y centrarse en "las cosas a pie de calle, como la mugre que cubre las baldosas de toda la ciudad".

Además, el portavoz ha rechazado las "excusas recurrentes" sobre la falta de medios o la herencia recibida, al afirmar que el Ayuntamiento "nunca ha tenido tantos recursos" y que "alardea de los presupuestos más altos de su historia".

En este marco, Herrero ha advertido de que lo que existe en realidad es "un deterioro de los servicios públicos municipales", también en parques y jardines, en el contexto de la implantación de la nueva tasa de basuras, que considera "un sistema completamente injusto".

Herrero ha enmarcado esta situación en la "falta de compromiso de la derecha con los servicios públicos", que, según ha dicho, "deja que poco a poco hayan perdido poder para abrir la puerta a la privatización".

"Sostenemos que no se atreverán en los dos años que quedan de mandato a privatizar nada, pero si tienen la oportunidad más adelante, no lo descartemos, porque ese es el sello de sus políticas, como se ve en la Junta de Castilla y León o allá donde gobiernan", ha zanjado.