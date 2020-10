El PSOE critica la tardanza de la Junta en ampliar la plantilla de la UCI de Ávila

ÁVILA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los procuradores del PSOE por Ávila han manifestado que las medidas anunciadas por la Gerencia del Sacyl para reforzar la UCI llegan tarde y podrían haberse anticipado, sabedora la Junta de las condiciones precarias en las que trabaja la plantilla de enfermería y de técnicos auxiliares.

Sin embargo, la Administración autonómica "solo ha actuado cuando se han hecho públicas a través de una denuncia en los medios de comunicación", han dicho en un comunicado los procuradores Miguel Hernández y Soraya Blázquez, para quienes la situación de la sanidad en nuestra provincia resulta "preocupante".

Por un lado, apuntan, porque no se reduce la tendencia de contagios en algunas zonas básicas de salud, y de otro, por las condiciones laborales del personal sanitario.

"La Junta conoce la situación de agotamiento y estrés por la que están atravesando el personal sanitario pero se ha mantenido impasible, mirando hacia otro lado y eludiendo sus responsabilidades", han significado los procuradores, para luego reprochar a los responsables de la sanidad pública abulense que solo hayan reaccionado cuando las quejas de estos profesionales se han hecho públicas, "pudiendo haber actuado mucho antes".

"Es evidente que la Junta no ha realizado bien su trabajo para subsanar estos problemas", han dicho, haciendo hincapié en que la UCI está por encima del 80% de su capacidad, que la Junta no ha ampliado lo suficiente las plantillas y que no se han cubierto las bajas laborales ni las cuarentenas sufridas por este hospital.

Por eso, han reclamado a la Junta medidas "a corto y largo plazo" para mejorar la Sanidad abulense, "con más inversiones y más medios personales y materiales" para reforzar el sistema sanitario y solucionar la falta de coordinación entre los servicios centrales y los territoriales, "origen también de la reciente suspensión de la vacunación de la gripe".

El Partido Socialista se ha mostrado "responsable y leal" con el Ejecutivo de Mañueco durante la pandemia han recordado antes de añadir que "es la Junta de Castilla y León la que no está cumpliendo con los compromisos adquiridos, por ejemplo, recortando la prestación la asistencia de atención primaria".