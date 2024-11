PSOE defenderá una PNL para urgir a la Junta que presente las cuentas de 2025 y no vaya de farol

VALLADOLID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá una PNL en el pleno de las próxima semana para urgir a la Junta de Castilla y León a aprobar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025, ahora en fase de anteproyecto, y a registrarlo en las Cortes, como mandata el Estatuto de Autonomía.

El procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado que la propuesta de resolución de esa PNL responde a una "petición unánime" del resto de los partidos, a excepción del PP, si bien el portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, que también reclama el registro del presupuesto por parte de la Junta, ha aclarado que van a "estudiar en detalle" el texto de la PNL socialista para apoyarla o no sin tener en cuenta quién la registra "y sí el interés general y el bien común de la Comunidad".

Por su parte, el portavoz del grupo proponente, el socialista Luis Tudanca, ha confesado que nunca pensó que tendría que llevar una PNL a pleno para instar a la Junta de Castilla y León a cumplir sus obligaciones legales y estatutarias, la aprobación del proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2025, máxime, ha recordado cuando ya salido adelante el techo de gasto no financiero tras la abstención del PSOE.

"No podemos esperar más, no tiene sentido esperar más, no hay excusas para esperar más", ha zanjado Luis Tudanca en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del próximo pleno en la que, según ha informado también, se han puesto sobre la mesa dos posibles calendarios de sesiones, uno ordinario sobre las iniciativas previstas que quedan pendientes y otro, al que se ha referido como "el calendario de Schrödinger", ante la posibilidad de que se tramiten "los presupuestos ficticios", lo que alteraría el calendario previsto hasta ahora.

Luis Tudanca ha asegurado que le gustaría que la PNL para urgir la aprobación y el registro del proyecto de presupuestos para 2025 no se tenga que debatir el próximo miércoles porque supondría que la Junta de Castilla y León lo ha hecho antes del día 20 de noviembre.

"La retiraríamos gustosos", ha aseverado el dirigente socialista, que ha retado a la Junta a demostrar si tenía una verdadera intención de aprobar los presupuestos "o todo era un juego de naipes y un farol para generar uno de esos famosos relatos que ahora están tan de moda en política y que nada ayudan a los ciudadanos".

Tudanca ha reiterado que el Grupo Socialista no va a asistir a más reuniones con el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en lo que ha considerado "una pseudonegociación paralela" fuera de las Cortes de Castilla y León que el socialista rechaza desde la exigencia de que la negociación presupuestaria tiene que ser de carácter parlamentario para no hurtar el debate.

"Les hemos hecho las propuestas honestas que creíamos eran buenas para Castilla y León, les hemos facilitado la aprobación del techo de gasto y les hemos dicho que no vamos a presentar enmienda a la totalidad a cambio de nada, sólo a cambio de que esta tierra tenga presupuestos y de que podamos hablar de todo", ha resumido Tudanca que ha ironizado sobre que el principal partido en la oposición esté haciendo más por la aprobación del presupuesto que el propio Gobierno autonómico.

"No más reuniones a puerta cerrada", ha zanjado Luis Tudanca, que ha informado por otro lado que destinará su pregunta de control al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a conocer su opinión sobre todo lo ocurrido en Burgos respecto a las subvenciones a las ONG que trabajan con inmigrantes, cuestión que ha decidido mantener a pesar de la rectificación de la alcaldesa del PP, Cristina Ayala.

Finalmente, ha anunciado la defensa de una segunda PNL "importante, oportuna y necesaria" en materia de lucha contra la violencia de género, una de las "obsesiones" del Grupo Socialista ante los "riesgos" que, a su juicio, ha supuesto la presencia de Vox en la Junta. "Que esto se reconduzca", ha pedido Tudanca que ha reclamado un acuerdo "entre todos" para poner en marcha "un pacto autonómico".