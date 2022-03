El PSOE denuncia la aparición de pintadas vandálicas en la fachada de su sede en Zamora

ZAMORA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este jueves, ante la Policía Municipal, la aparición de una serie de pintadas vandálicas sobre la fachada de su sede en Zamora capital.

El edificio donde se ubica el hogar de los socialistas en la ciudad ha amanecido con insultos como "pintamonas" o "soplamingas" en la puerta y con el siguiente mensaje por encima de un mural que representa el puño y la rosa: "Esta pintada apuntadla también en la lista".

El contenido de los mensajes se encuentra relacionado con el proyecto 'No seas pintamonas' presentado en noviembre de 2021 por el Grupo Socialista para tratar de controlar el creciente número de pintadas que personas anónimas realizan contra los edificios públicos y privados de la ciudad.

El PSOE elaboró un mapa con las localizaciones de estas acciones vandálicas y demandó la intervención del equipo de Gobierno.

Con esta cuestión como telón de fondo, el portavoz municipal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, David Gago, que ayer mismo había anunciado su intención de convertirse en el nuevo secretario de la Agrupación Local, ha comparecido ante los medios de comunicación para apuntar que su equipo "no iba desencaminado cuando apuntaba que las pintadas eran un problema de primer orden".

En esa línea, Gago ha hablado de "amenaza", pero ha advertido que este tipo de acciones no van a conseguir que el PSOE dé "ni un solo paso atrás en la defensa de lo público y de la libertad".

El portavoz socialista ha demandado que la concienciación contra este tipo de acciones comience en el ámbito educativo, pero ha exigido de nuevo que el equipo de Gobierno actúe. Incluso, Gago ha remarcado que, de ser necesario, su grupo estaría a favor de "poner cámaras donde haya que ponerlas".

LA CIUDAD COMO 'UN GRAN HERMANO'

"A nadie le apetece convertir la ciudad en un Gran Hermano, pero hay lugares donde se necesita vigilancia", ha asegurado el responsable del PSOE, que ha insistido en que no les van a amedrentar.

Tras su intervención, Gago ha sido cuestionado sobre la posibilidad de que la extrema derecha esté detrás de estas acciones, un punto que el portavoz socialista no ha confirmado: "No me arriesgaría a decir qué es lo que hay", ha señalado el representante del PSOE, que ha incidido en que esto "ocurre en las fachadas de muchas personas".

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Iñaki Gómez, ha asegurado que el partido está dispuesto a retirar la denuncia y a entablar un diálogo con los autores de los hechos si estos se presentan y reconocen lo sucedido.