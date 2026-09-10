PSOE exige "soluciones" a la "desigualdad sanitaria" de los pacientes del Bierzo por el "abandono" de la Junta

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La procuradora del Grupo Parlamentario Socialista María Isabel Fernández Rodríguez, ha exigido "soluciones" y "transparencia" ante la "desigualdad sanitaria y territorial" que sufren los paciente del Hospital del Bierzo (León) por el "abandono" de la Junta, "reconocido por la Comisión Europea".

En su intervención en el Pleno de este jueves, la socialista ha advertido de que los datos oficiales del Hospital del Bierzo refleja "una realidad que ya no admite excusa", ya que se duplican los días de demora media quirúrgica en esta comarca (201) frente a la media de Castilla y León (101).

Fernández, quien también ha alertado de los datos de espera para pruebas diagnósticas o que los pacientes del Bierzo que tienen que ser operados en menos de 3 meses, tienen que esperar más de 7, ha subrayado que esto es una cuestión de "desigualdad territorial y sanitaria" y ha aseverado que la inversión "no puede ser un argumento" en esta materia, pues detrás de los números "hay personas con dolor, incertidumbre y una vida paralizada personal y laboralmente" por las esperas a ser atendidos.

De este modo, ha demandado "transparencia, explicaciones y soluciones", y ha cuestionado, especialmente, que va a hacer la Junta ahora que esta cuestión a llegado a la Comisión Europea.

Por su parte, el consejero de Sanidad y Bienestar Social Alejandro Vázquez, ha respondido que la Comisión Europea ha señalado a esta problemática en el marco del "reconocimiento de un problema que afecta a España y a otros territorios europeos" y no a un "abandono" del Hospital del Bierzo por parte de la Junta.

Así, ha acusado de "enorme hipocresía política" a la procuradora del PSOE, a la que ha pedido que hable del "abandono del Gobierno de España a Ceuta", donde los ciudadanos "vienen padeciendo desde hace tiempo importantes carencias en asistencia sanitaria", en la actualidad por una "presión asistencial extraordinaria" por la llegada de migrantes desde Marruecos.

Igualmente, ha censurado medidas del Gobierno central como el Estatuto Marco y ha defendido que la Junta "trabaja cada día para reforzar la asistencia sanitaria, apoyar a los profesionales y mejorar la atención a los bercianos".