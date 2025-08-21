El PSOE se hace con la Alcaldía de Santibáñez de la Sierra (Salamanca) tras la moción de censura a la alcaldesa del PP

SALAMANCA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha hecho con la Alcaldía del municipio salmantino de Santibáñez de la Sierra tras salir adelante la moción de censura registrada por los socialistas contra la alcaldesa del PP, Elena Nieto, con el objetivo de acabar con "la desastrosa y caótica" gestión que ha llevado a cabo.

De esta forma, el nuevo regidor será Ángel Fernando Castaño tras la celebración del pleno en la mañana de este jueves en el Ayuntamiento, en el que la votación ha sido de tres votos a favor del PSOE, ya que Rodríguez Santos ha vuelto a apostar por el Partido Socialista, junto a Ángel Fernando Castaño y Juan Franciso Sánchez, y dos votos a favor del PP, el de la ya exalcaldesa, Elena Nieto, y su compañera de partido, teniente de alcalde hasta ahora, Ana Isabel Martín Blanco, tal y como ha señalado el diputado por la zona electoral de Béjar, Antonio Cámara, a Europa Press.

Las elecciones de 2023 arrojaron un resultado de dos concejales para el PP y tres para el PSOE en el municipio salmantino, pero la votación del socialista Ángel Rodríguez Santos a favor de la candidatura de Elena Nieto, le dio la alcaldía al PP.

"La situación del municipio era insostenible", han indicado los concejales socialistas, quienes han acusado a la primera edil de tener a los vecinos de Santibáñez y a los de su entidad local menor, Santa María de los Llanos, "sin la prestación de los servicios esenciales de manera adecuada".

El PSOE de Santibáñez ha asegurado para justificar su moción que "las únicas inversiones que ha hecho desde el comienzo de la legislatura han sido las que heredó de la anterior Corporación".

El Grupo Municipal Socialista ha asegurado que estos hechos motivaron "una pérdida total de confianza y un desprestigio y deterioro de lo que debe ser un Gobierno y una gestión municipal".