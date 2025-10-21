PSOE insta a Corral a investigar el Itacyl porque "tiene al enemigo en casa" y esta niega acciones "irregulares"

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El procurador socialista Pedro González Reglero ha instado a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, a investigar y revisar el organigrama del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), porque "tiene al enemigo en casa", a lo que ella ha negado "la existencia de actuaciones irregulares".

En el Pleno de este martes, 21 de octubre, el socialista ha vuelto a acusar a la Consejería de mantener en el Itacyl a familiares "colocados a dedo" por el director, Rafael Sáez, quien fue nombrado en la etapa que Vox compartía Gobierno con el PP.

"Le invito, consejera, a que revise el organigrama del Itacyl y compruebe cuántos familiares directos de cualquier grado figura en nómina", ha aseverado Reglero, quien también ha cuestionado el encargo del Itacyl a Ferduero para el estudio sobre incremento de regulación en la cuenca del Duero, que lo "único que pretende es emitir un informe contra la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)".

En este sentido, ha recordado, además que el primer convenio entre Ferduero e Itacyl se firmó "para encubrir la contratación directa en el área de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Burgos para este estudio", un estudio del que fue responsable, según Reglero, Francisco Bueno Hernández, "mentor" de González Corral en su etapa en la Universidad.

El socialista ha afirmado que dispone de actas de Ferduero en las que se refleja que seis meses después de la firma de aquel primer convenio "no se había realizado ninguna visita para elaborar el estudio", si no que solo se "envió una encuesta con escasa respuesta".

Asimismo, ha asegurado que ha podido escuchar grabaciones en las que empresarios se refieren al director del Itacyl como "el puto amo". "Investigue, señora Corral. Tiene al enemigo en casa y le aseguro que esto no ha hecho más que empezar", ha apostillado.

Ante ello, González Corral ha aseverado que no tiene "dato alguno sobre la existencia de esas supuestas actuaciones irregulares" y ha advertido al procurador socialista de que "va a tener que probar todas y cada una de las graves afirmaciones que acaba de hacer y también las que hizo en el pasado Pleno".

Además, sobre las acusaciones del PSOE a una empresa en la pasada sesión plenaria, ha incidido en que ni la Consejería ni el Itacyl han celebrado "contrato alguno" ni concedido ayudas a esta: "Hierra usted el tiro, señoría, y además lo hace para tapar las vergüenzas que están viviendo ustedes, señores del Partido Socialista".

"Nosotros, mientras ustedes se dedican a faltar a la verdad y a manipular, seguimos trabajando con honestidad y en defensa del interés general de la Junta de Castilla y León", ha agregado la consejera, quien ha afirmado sentirse "sumamente orgullosa" del trabajo del Itacyl.

Por otro lado, sobre la cuenca del Duero ha indicado que la Junta seguirá "trabajando para aportar ideas y mejorar" el Plan Hidrológico de la Cuenca, ahora que están en trámites.