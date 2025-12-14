El PSOE de Laciana apuesta por Mario Rivas y Nuria Rubio como candidatos por León a las elecciones autonómicas

LEÓN, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Villablino y actual secretario general del PSOE de Laciana, Mario Rivas, ha resultado elegido por la asamblea de los socialistas lacianiegos como candidato a integrar la lista provincial del partido de cara a las próximas elecciones autonómicas de marzo, una propuesta en la que también se incluye a la actual procuradora y cabeza de lista por León, Nuria Rubio, de la que se ha destacado su trabajo y compromiso en el Parlamento autonómico con la localidad leoensa.

La propuesta, lanzada por la Comisión Ejecutiva Municipal, ha sido la única presentada en la asamblea y ha contado con el apoyo unánime de la militancia del partido, han informado los socialistas a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La decisión ha sido tomada por unanimidad de los militantes en una cita en la que se ha destacado la importancia de contar con Mario Rivas en las Cortes de Castilla y León, definiendo este hecho como una oportunidad histórica para que la voz de Laciana y los lacianiegos suene más fuerte aún en el parlamento autonómico y esperando que, de esta forma, las necesidades de esta comarca se trasladen directamente a los responsables autonómicos.