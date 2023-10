PSOE lamenta la "involución" que supone la nueva Ordenanza de Movilidad que "desmantelará carriles bici y bus"

VALLADOLID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Valladolid ha lamentado la "involución" que supone la modificación de la Ordenanza de Movilidad ya que lleva aparejada el "desmantelamiento" de los carriles bici y bus que "tan buenos resultados" estaba dando.

Así se ha pronunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press, el concejal socialista Luis Vélez que rechaza que se trate de una "modificación" de la normativa y sí de una "derogación" de la misma. "Se han cumplido los peores pronósticos y el Partido Popular y Vox han aprobado en solitario la modificación, que realmente es una derogación ,de la actual ordenanza de carriles bus y carriles bici y taxi. Es un paso más que dan en la involución que está teniendo la ciudad en materia de movilidad sostenible", ha sostenido.

Una modificación que se llevará al pleno del Ayuntamiento del próximo 30 de octubre, momento a partir del cual el equipo de Gobierno, en palabras de Vélez, podrá acometer aquello que tienen previsto, "que es desmantelar los carriles bici de la avenida de Gijón y del Paso Isabel de Católica y gran parte de los carriles bus de la ciudad que tan buenos resultados están dando".

El edil socialista ha incidido en que la decisión no se basa en "criterio técnico alguno", para llamar la atención de que el expediente no se haya acompañado de "prácticamente informes técnicos" como el de Auvsa. "Lamento que el concejal de tráfico --en referencia a Alberto Gutiérrez-- diga que Auvasa es un operador más, como ha dicho en la Comisión Informativa, porque no es un operador más, es la empresa municipal de transportes y la que ofrece el transporte público colectivo a los vallisoletanos, un transporte público de calidad, con eficacia y cada vez con un mejor servicio", ha añadido.

CARRILES DE USO RESTRINGIDO

Uno de los puntos de la Ordenanza es la entrada en servicio de los carriles de uso restringido y que Vélez ha cuestionado. "Es que a día de hoy no sabemos qué vehículos pueden circular por ahí y el concejal no ha sabido explicarlo", ha continuado Vélez para criticar la "falta de transparencia" y la "incertidumbre" que va a generar en el ciudadano esta situación.

El socialista considera que el equipo de Gobierno está trabajando con la "prueba de ensayo error", para afear las explicaciones de Gutiérrez Alberca sobre que la movilidad "es algo flexible". "No se puede trabajar así, no se puede tener con esta incertidumbre a los ciudadanos. Cuando se toman las decisiones se tiene que saber las consecuencias que tiene, y por tanto, lo que no es razonable es que si nos equivocamos, pues se cambie", ha zanjado Vélez.

Por último, y sobre los carriles bici de Isabel La Católica y Avenida Gijón, el socialista ha reiterado que la alternativa al primero no es tal porque "perjudica" a "peatones y zonas verdes" y no es un itinerario que los ciclistas "vayan a usar". "La gente que utiliza la bici para desplazarse en el día a día busca el recorrido más corto, fácil, sencillo y seguro, y desde luego que la alternativa que plantea el equipo de Gobierno no lo es", ha puntualizado.

También se ha mostrado crítico sobre la alternativa al ubicado en la Avenida de Gijón. En este punto, Vélez ha recordado al equipo de Gobierno que construir uno por la calle Mieses "no lo es". "Ese ya estaba planificado por el anterior equipo de Gobierno y además cuenta con financiación de fondos europeos. Por lo tanto es algo complementario", ha aclarado para insistir en que se va a "desmantelar un carril bici amplio y seguro que no está generando ningún problema sin alternativa".

"Sin embargo, la incoherencia y la incongruencia de que llegan a un acuerdo, un protocolo, a una declaración de intenciones con el ayuntamiento de Zaratán para llevar el servicio municipal de alquiler de bicicletas, cuando van a desmantelar el poco carril bici que une Zaratán con Valladolid en estos momentos", ha concluido.

DATOS DE MEJORAS EN MOVILIDAD

El Grupo Municipal Socialista asegura que las infraestructuras desarrolladas mediante la Ordenanza que ahora "suprime" el equipo de Gobierno han permitido reducir el volumen de tráfico de la ciudad, y aumentar el uso de medios más sostenibles como el autobús (+ dos por ciento con respecto a 2019 según Auvasa) o la bicicleta (+32 por ciento con respecto a 2022 según los datos de los aforadores del propio Ayuntamiento), mientras que se han reducido con respecto a 2019 un ocho por ciento los desplazamientos en vehículo privado (según los datos de los aforadores del propio Ayuntamiento de Valladolid).

De manera paralela, se ha producido un aumento de la velocidad comercial de los autobuses urbanos del orden de un 26 por ciento, según datos de la propia empresa municipal del transporte público Auvasa.

"Como dato informativo, el aforador situado en el carril bici del Paseo de Isabel la Católica ha consolidado valores diarios por encima de los 1.000 ciclistas y VMP (en un punto muy concreto del vial). La derogación parcial pretendida de la Ordenanza supondrá un grave retroceso en los avances logrados en materia de movilidad sostenible en nuestra ciudad. La infraestructura ciclista y los carriles bus taxi regulados por esta Ordenanza representan un componente fundamental para garantizar la seguridad vial, promover la movilidad activa y fomentar el uso del transporte público", añaden los socialistas.

Al hilo de este argumento aseguran que si se materializan los planes de PP y Vox "el desmantelamiento de estos carriles bici y carriles bus tendrá consecuencias perjudiciales en todos los ámbitos: contaminación, ruido, incremento de la congestión de tráfico, mayor riesgo para las personas usuarias vulnerables, deterioro de la salud de las personas a consecuencia del empeoramiento de la calidad del aire y más tiempo de respuesta de los vehículos de emergencia".