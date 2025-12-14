PSOE llevará al pleno una moción para pedir a la Junta declarar Valladolid como zona de mercado residencial tensionado

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid llevará al próximo pleno municipal una moción para reclamar a la Junta la declaración de la capital vallisoletana como zona de mercado residencial tensionado ya que el acceso a una vivienda es el "principal problema social" de la ciudad.

Los socialistas han señalado, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que más de 5.000 personas de la ciudad están inscritas en el Registro público de demandantes de vivienda de protección pública, el 74 por ciento de las cuales tiene más de 35 años y el 56 cobra menos de 1,89 veces el IPREM.

A ellas hay que sumar todas aquellas otras personas que no están inscritas en ese registro oficial y que también se encuentran buscando un lugar para vivir.

Por todo ello, es del "máximo interés público" que Valladolid sea declarada 'zona de mercado residencial tensionado', puesto que al igual que en el resto del país, el mercado inmobiliario en la capital del Pisuerga está "claramente tensionado".