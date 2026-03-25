PSOE no espera nada de la reunión con Mañueco al que acusa de convocar para "cubrir el expediente" del encuentro con Vox

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, en una rueda de prensa. - PSOE CYL

VALLADOLID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE en Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha insistido en que su partido no espera nada de la reunión que mantendrá mañana, jueves 26 de marzo, con el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, en la ronda de encuentros que el 'popular' ha iniciado este miércoles con Vox para encaminar la nueva legislatura y que continuará mañana con el resto de las formaciones.

"Evidentemente el señor Mañueco simplemente la ha convocado para cubrir el expediente", ha considerado De la Rosa que ha incidido en que el Partido Popular se va a reunir en primer lugar con Vox y un día después con el resto de las formaciones, entre ellas el Partido Socialista al que ha citado el último.

"Vamos a ver hasta qué punto Vox tensa la cuerda, hasta qué punto Vox vuelve a chantajear al Partido Popular y a esta Comunidad y hasta qué punto Vox quiere hacer de muleta o se atreve a hacer algo más", ha añadido De la Rosa respecto a la reunión negociadora de hoy entre Vox y PP al que acusado de haber decidido él sólo "entregarse" y "abrazarse" a los de Santiago Abascal, al igual que en el mandato anterior, ha apostillado.

En declaraciones remitidas por el PSOE a los medios de comunicación, De la Rosa ha explicado que el Partido Socialista acudirá a la reunión de mañana por "respeto institucional" y ha insistido en que no esperan nada de ese encuentro, tras lo que ha recordado que Fernández Mañueco ha "despreciado de manera continuada" al Partido Socialista en su ofrecimiento de llegar a un acuerdo antes de las elecciones para que gobernara la lista más votada.

De la Rosa ha vuelto a reprochar a Fernández Mañueco su "desprecio permanente" al PSOE que, según ha asegurado, aprovechará la reunión de mañana para poner sobre la mesa sus prioridades para el inicio de la legislatura: una nueva Ley de Violencia Machista adecuada al Pacto de Estado contra Violencia de Género, una Ley contra la despoblación basada en una nueva Ley de Ordenación del Territorio e impulsar una normativa en materia de incendios que consolide un operativo permanente durante todo el año.