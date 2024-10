PSOE pide aumentar las plazas públicas en las residencias con el rechazo del PP porque hay más que en otras CCAA

VALLADOLID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha instado este miércoles a la Junta de Castilla y León a aumentar las plazas públicas en las residencias tras 30 años con las mismas que existían en el momento de las transferencias del IMSERSO.

Así lo ha exigido la procuradora Yolanda Sacristán en la defensa de una moción para reforzar la red de servicios de responsabilidad pública con el incremento de plazas públicas y la recuperación de los conciertos de las plazas residenciales y de centros de día y noche que ha sido rechazada por los grupos Popular, que considera que la Comunidad tiene "plazas suficientes", y Vox, tras el rechazo del PSOE de tres enmiendas, una de sustitución y dos de adición.

El procurador 'popular' Juan Jesús Blanco ha ironizado sobre el "jardín" en el que se ha metido el PSOE sobre la "gestión estrella" de la Junta en dependencia y atención a las personas mayores. "Ustedes no lo aguantan y hacen todo lo posible por mancillarla, lo siento por ustedes, no pueden soportar que lo hagamos tan bien", ha sentenciado Blanco en su argumentación en contra de una moción que "llega tarde y sin novedad" y que evidencia, a su juicio, que los socialistas "no se ponen al día con lo que sucede" ni con lo recogido en los acuerdos del Diálogo Social.

"Tenemos más plazas que ninguna otra comunidad", ha reivindicado el 'popular' que ha apostado por dar mayores atenciones y prestaciones, frente al "simple" incremento proporcional, tras lo que ha criticado el déficit de aportación del Estado, "que dista mucho de llegar al 50 por ciento de lo que tendría que ser y que le corresponde por ley".

En el caso de Vox, la procuradora María Luisa Calvo ha reclamado la armonización estatal de la atención a la dependencia para la igualdad de todos los españoles con independencia de su lugar de residencia tanto en el reconocimiento de la situación de discapacidad como en el acceso a la prestación.

Y en cuanto a los plazos de reconocimiento del grado de discapacidad, ha propuesto que se reduzca la espera real "ya que son muchas las personas necesitadas de valoración y es un requisito imprescindible para la vida diaria de los afectados". "Frente a la cultura de la muerte y del descarte, nosotros siempre defenderemos el cuidado de nuestros mayores, garantizándoles la dedicación y las atenciones que merecen", ha aseverado.

Por parte del Grupo Mixto, su portavoz y procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha tachado de "inadmisible" y de "vergonzoso" que la Junta haya convertido a los servicios sociales "en un nicho y en un vehículo de negocio para sus empresarios afines". "No puede ser que a día de hoy el 70 por ciento de las plazas residenciales en esta comunidad sean privadas", ha añadido Fernández que ha llamado a recuperar para lo público "el servicio de atención a domicilio".

El procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual Muñoz, también ha compartido con los socialistas los "desafíos" de la comunidad autónoma de Castilla y León en materia de servicios sociales por lo que ha considerado "fundamental" reforzar el número de plazas públicas residenciales.

También ha votado a favor el procurador por Valladolid Francisco Igea que ha propuesto dos puntos a través de una enmienda que han sido aceptados por el PSOE para prohibir las "inaceptables" sujeciones mecánicas y para adecuar las plazas a lo previsto en la Ley. "No hemos aprendido lo más importante de la pandemia, es una vergüenza", ha reprochado.

El Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! también ha votado a favor de las ocho propuestas socialista sobre una materia "sensible, delicada e importante", en palabras de la leonesista Alicia Gallego, sobre todo por la distribución de Castilla y León donde cada vez hay un mayor porcentaje de gente mayor que obliga a "adoptar medidas políticas y recursos para hacer frente a dicha situación".