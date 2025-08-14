El PSOE pide ayudas urgentes para explotaciones ganaderas para garantizar el alimento del ganado tras los incendios

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, visita una explotación ganadera acompañado por Javier Hernández, secretario de Gestión Forestal y Medio Ambiente del PSOE de Ávila, y Gustavo Moreno, portavoz socialista en Casillas. - PSOE DE ÁVILA

ÁVILA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Ávila, Carlos Montesino, ha pedido este jueves la concesión de ayudas urgentes que incluyan compensaciones por daños a pastos, instalaciones y animales, así como la Declaración de la zona como gravemente afectada.

Son algunas de las medidas que ha solicitado en el marco de una visita a una explotación ganadera arrasada por el fuego en San Juan de la Nava, donde ha podido conocer de primera mano las necesidades de los afectados, ha dicho, con el fin de trasladarlo después a las administraciones pertinentes.

En esta visita ha estado acompañado por Javier Hernández, secretario de Gestión Forestal y Medio Ambiente del PSOE de Ávila, y Gustavo Moreno, portavoz socialista en Casillas, y en ella han podido detectar los principales perjuicios, como la pérdida de pastos y zonas de aprovechamiento ganadero, daños en cercados, abrevaderos, cobertizos y elementos de transporte, así como la destrucción de alimento almacenado.

Entre las medidas que reclama el secretario también se encuentra el apoyo para la reconstrucción de infraestructuras; suministro de alimentos para el ganado; exenciones o aplazamientos fiscales y de cotizaciones; y acceso a créditos preferentes.

También pide la Declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil para las áreas arrasadas por los incendios de Navaluenga, El Barranco de las Cinco Villas y San Bartolomé de Pinares; que no se excluya de los pagos de la PAC la superficie pastable afectada; e igualmente llama a la Diputación de Ávila y a la Junta de Castilla y León "para que trabajen con las OPA provinciales a fin de establecer un sistema estable que garantice el alimento a la cabaña ganadera afectada por el incendio".

Desde el PSOE de Ávila han asegurado que estarán al lado de quienes "han perdido su medio de vida", y lo harán reclamando recursos, ayudas y una gestión forestal que proteja el patrimonio natural y rural, ha afirmado Montesino. "Es urgente rescatar las explotaciones ganaderas afectadas por los últimos incendios del verano, una catástrofe que pone en riesgo su continuidad y la subsistencia económica de decenas de familias".