PSOE pide a Carnero que aplace las obras en las calles Estación y La Vía hasta reabrir Gamazo y Plaza Madrid

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Muncipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha pedido al equipode Gobierno que aplace las obras en las calles Estación y La Vía hasta reabrir Gamazo y Plaza Madrid.

A través de un comunicado, denuncian la "absoluta falta de planificación" y la "ausencia de coordinación" de las obras que gestiona el Ayuntamiento con las que ejecutan otras administraciones lo que, en sus palabras, "dificultan y empeoran la vida de diaria de los vecinos y comerciantes de la ciudad desde hace ya dos años y medio".

Para el grupo, el último "despropósito" se anunció ayer. El nuevo corte de la calle de La Vía y de la calle Estación por obras de Aquavall, entre la calle Padre Claret y calle Bailarín Vicente Escudero. Los trabajos cuyo inicio se ha anunciado para hoy mismo y que durarán un mes y medio son la prueba de que gobiernan "sin rumbo y sin pensar en los ciudadanos ni en el sector del comercio y hostelería", en palabras del concejal socialista Luis Vélez.

Según las previsiones del propio Gobierno municipal, toda la circulación se desviará por calle Padre Claret hacia la plaza Circular. "Es un despropósito iniciar este cierre cuando la calle Gamazo sigue aún bloqueada y cortada al tráfico y en la Plaza Madrid hay un embudo que provoca continuas retenciones. Si se tiene en cuenta que el Gobierno municipal ha anunciado que, previsiblemente, la calle Gamazo no se abrirá al tráfico hasta el 14 de noviembre, es una aberración solapar este corte de tráfico con el inicio de las obras en la calle de la Vía y Estación", explica Vélez.

Además se va a intervenir también en calle de La Vía, entre calle de La Cistérniga y calle Bailarín Vicente Escudero, que no se cortará completamente al tráfico, pero implicará la supresión temporal de más de 100 plazas de aparcamiento de zona regulada azul y disuasorio, "lo que provocará un importante perjuicio añadido en la zona".

Estas situaciones "caóticas se repiten una y otra vez" en las obras que inicia el Gobierno municipal, "con continuas rectificaciones y pésima planificación desde que PP y Vox gobiernan en Valladolid".

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista reclama al Gobierno municipal que no inicie en el día de hoy estas obras y espere hasta que se reabra al tráfico completamente la calle Gamazo y Plaza Madrid, "con el fin de evitar un colapso y perjuicio mayor del necesario a vecinos y comercios".

El Grupo Municipal llama la atención sobre el emplazamiento de todas estas obras, en calles cercanas a la estación de tren, cuya ejecución no implica "inconvenientes para el mismo Gobierno municipal que, sin embargo, boicotea alegando supuestos caos circulatorios el desarrollo de los pasos de Ariza que beneficiarían a miles de vecinos por su proximidad a la estación".